ТРЦ не буде: Верховний суд скасував оренду землі в Деснянському районі — Finance.ua

ТРЦ не буде: Верховний суд скасував оренду землі в Деснянському районі Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Верховний Суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав незаконним рішення Київради про надання в оренду 2 га землі на перетині вул. Теодора Драйзера та Електротехнічної для будівництва торгівельного центру та скасував договір оренди.

Про це повідомляє столична прокуратура.

За словами правоохоронців, ділянку вартістю 89 млн грн передали в оренду без земельних торгів, посилаючись на право власності орендаря на самочинно збудовані приміщення (1000 кв. м), хоча площа ділянки в 20 разів більша.

Як пояснили у прокуратурі, це порушує земельне законодавство, яке вимагає торгів у таких випадках.

Прокуратура успішно оскаржила рішення в суді, тож скасування договору оренди набуло законної сили.

У майбутньому земельні торги дозволять громаді Києва отримувати ринкову орендну плату для потреб міста.

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