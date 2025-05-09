ТРЦ не буде: Верховний суд скасував оренду землі в Деснянському районі — Finance.ua
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ТРЦ не буде: Верховний суд скасував оренду землі в Деснянському районі

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Верховний Суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав незаконним рішення Київради про надання в оренду 2 га землі на перетині вул. Теодора Драйзера та Електротехнічної для будівництва торгівельного центру та скасував договір оренди.
Про це повідомляє столична прокуратура.
За словами правоохоронців, ділянку вартістю 89 млн грн передали в оренду без земельних торгів, посилаючись на право власності орендаря на самочинно збудовані приміщення (1000 кв. м), хоча площа ділянки в 20 разів більша.
Як пояснили у прокуратурі, це порушує земельне законодавство, яке вимагає торгів у таких випадках.
Прокуратура успішно оскаржила рішення в суді, тож скасування договору оренди набуло законної сили.
У майбутньому земельні торги дозволять громаді Києва отримувати ринкову орендну плату для потреб міста.
За матеріалами:
Finance.ua
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