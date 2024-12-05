День фінансів: міжнародні резерви, закон про отримання 50 млрд доларів, інвестиції Україні обсягом понад 1 млрд євро — Finance.ua

День фінансів: міжнародні резерви, закон про отримання 50 млрд доларів, інвестиції Україні обсягом понад 1 млрд євро Сьогодні 17:35

У четвер, 5 грудня, Finance.ua в новому матеріалі розповість про те, як потурбуватись про своє авто та на чому варто зосередити увагу, в яку суму це обійдеться.

Міжнародні резерви. Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України становили $39,92 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Закон про умови отримання 50 млрд доларів від російських активів. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12 232 про умови отримання Україною від країн «Великої сімки» кредиту на 50 млрд доларів. Україна поверне ці кошти тільки в разі отримання репарацій від росії.

Чи покриє Україна потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024.

Інвестиції в Україні обсягом понад 1 млрд євро. Партнери Партнери схвалили інвестиції в Україні на суму 1,3 млрд євро від ЄБРР для розвитку інфраструктури та енергетики. Зеленський також повідомив про координацію роботи уряду щодо опалювального сезону та прифронтових регіонів.

НБУ очікує зростання українського ВВП. Національний банк України прогнозує зростання української економіки у 2025 році на 4,3% порівняно з 4% за Національний банк України прогнозує зростання української економіки у 2025 році на 4,3% порівняно з 4% за результатами поточного року. Очікування інфляції наступного року знаходяться на рівні 7% проти 10%+ у поточному.

Також НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року.

Курс долара наприкінці 2024 року та через рік. Експерти семи неурядових аналітичних центрів прогнозують зростання курсу долара наприкінці 2024 року до 42,2 гривень. Середнє Експерти семи неурядових аналітичних центрів прогнозують зростання курсу долара наприкінці 2024 року до 42,2 гривень. Середнє значення прогнозу на грудень 2025 року становить 45,7 грн/долар.

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В Україні збанкрутував перший банк з початку року. Правління Національного банку України Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» (далі — АТ «КомІнвестБанк») до категорії неплатоспроможних.

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Штрафи ТЦК в «Резерв+» можна буде сплатити навіть за кордоном. Українці, які перебувають за кордоном і порушили правила військового обліку, зможуть сплатити штрафи через застосунок «Резерв+», якщо ВРУ ухвалить законопроєкт № 12 093. Про це Українці, які перебувають за кордоном і порушили правила військового обліку, зможуть сплатити штрафи через застосунок «Резерв+», якщо ВРУ ухвалить законопроєкт № 12 093. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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