Чи покриє Україна потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 — Гетманцев
У листопаді 2024 держбюджет України отримав $6,4 млрд від міжнародних партнерів — як кредитів, так і грантів на безповоротній основі. Зовнішнє фінансування зможе повністю покрити цьогорічні бюджетні потреби.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Чи зможе Україна закрити потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024
Листопад 2024-го став третім за обсягом зовнішнього бюджетного фінансування, яке Україна отримала у 2024-му — $6,4 млрд. Більше було у:
- березні — $9 млрд;
- серпні — $8,5 млрд.
Це пільгові кредити і гранти від США, Світового Банку, Японії та Південної Кореї.
Це означає, що хоча міжнародні резерви за цей місяць зростуть, паралельно збільшиться й зовнішній держборг.
Загалом за 11 місяців цього року Україна отримала $32,4 млрд зовнішнього фінансування, з яких гранти, які не треба повертати — $9,2 млрд, або 28%. Розподіл між грантами і кредитами від міжнародних партнерів відповідає рівню 2023-го.
Україна також очікує отримати близько $6,9 млрд у грудні від:
- ЄС;
- МВФ;
- Світового банку
Таким чином, потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2024 рік буде закрита повністю, зазначив Данило Гетманцев.
Що буде у 2025
На наступний рік потреба у зовнішньому фінансуванні складає близько $38 млрд. За словами Гетманцева, у 2025-му проходження бюджетного року має бути набагато кращими, ніж рік тому, зокрема, завдяки кредиту від G7 на $50 млрд, який покриватимуть за рахунок надприбутків від заморожених активів рф.
Довідка Finance.ua:
На 28 листопада 2024-го бюджетна допомога від міжнародних партнерів, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни — $105,9 млрд. Найбільше надали:
- ЄС — $40,54 млрд;
- США — $29,78 млрд;
- МВФ — $11,37 млрд;
- Японія — $6,57 млрд;
- Канада — $5,41 млрд;
- Світовий банк — $5,25 млрд;
- Велика Британія — $2,55 млрд;
- Німеччина — $1,69 млрд;
- Інші партнери — $2,77 млрд.
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