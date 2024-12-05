Чи покриє Україна потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 — Гетманцев Сьогодні 12:07

Чи покриє Україна потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 — Гетманцев

У листопаді 2024 держбюджет України отримав $6,4 млрд від міжнародних партнерів — як кредитів, так і грантів на безповоротній основі. Зовнішнє фінансування зможе повністю покрити цьогорічні бюджетні потреби.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Чи зможе Україна закрити потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024

Листопад 2024-го став третім за обсягом зовнішнього бюджетного фінансування, яке Україна отримала у 2024-му — $6,4 млрд. Більше було у:

березні — $9 млрд;

серпні — $8,5 млрд.

Це пільгові кредити і гранти від США, Світового Банку, Японії та Південної Кореї.

Це означає, що хоча міжнародні резерви за цей місяць зростуть, паралельно збільшиться й зовнішній держборг.

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Загалом за 11 місяців цього року Україна отримала $32,4 млрд зовнішнього фінансування, з яких гранти, які не треба повертати — $9,2 млрд, або 28%. Розподіл між грантами і кредитами від міжнародних партнерів відповідає рівню 2023-го.

Україна також очікує отримати близько $6,9 млрд у грудні від:

ЄС;

МВФ;

Світового банку

Таким чином, потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2024 рік буде закрита повністю, зазначив Данило Гетманцев.

Що буде у 2025

На наступний рік потреба у зовнішньому фінансуванні складає близько $38 млрд. За словами Гетманцева, у 2025-му проходження бюджетного року має бути набагато кращими, ніж рік тому, зокрема, завдяки кредиту від G7 на $50 млрд, який покриватимуть за рахунок надприбутків від заморожених активів рф.

Довідка Finance.ua:

На 28 листопада 2024-го бюджетна допомога від міжнародних партнерів, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни — $105,9 млрд. Найбільше надали:

ЄС — $40,54 млрд;

США — $29,78 млрд;

МВФ — $11,37 млрд;

Японія — $6,57 млрд;

Канада — $5,41 млрд;

Світовий банк — $5,25 млрд;

Велика Британія — $2,55 млрд;

Німеччина — $1,69 млрд;

Інші партнери — $2,77 млрд.

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