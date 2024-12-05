Добірка перспективних стажувань грудня для старту кар’єри — Finance.ua

Добірка перспективних стажувань грудня для старту кар’єри Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Добірка перспективних стажувань грудня для старту кар’єри

Експерти robota.ua підготували добірку вакансій для тих, хто не має досвіду, але хоче його здобути, адже розпочинати кар’єру студентам та кандидатам без досвіду або з мінімальним непросто.

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📍Київ

Лідер на міжнародному ринку агрохімії та насіння запрошує на стажування студентів старших курсів (майбутніх економістів/аграріїв/фінансистів/менеджерів). Роботодавець анонсує такі завдання: адміністративна підтримка страхових та банківських програм; супровід і консультування клієнтів щодо реєстрацій страхових та банківських програм; робота в системі операційного обліку; ведення документообігу.

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📍Київ

Аптечна мережа пропонує розпочати кар’єру фармацевтам та медичним консультантам. Розглядають кандидатів без досвіду роботи. Анонсується, серед іншого: конкурентна фіксована ставка на перші місяці роботи; додаткові можливості доходу (зйомки ТікТок, бонус за приведення друга, челенджі); гнучкий графік роботи; безпечні закриті вітрини; навчання; юридична підтримка працівників.

📍Львів

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій оголошує набір на нову стажистську програму в напрямі розвитку бізнесу клієнтів. Шукають молодих, амбітних, цілеспрямованих кандидатів з мінімальним досвідом роботи будь-де, анонсується навчання. Тривалість програми — 9 місяців.

📍Київ/віддалено

Міжнародна компанія у сфері б’юті-технологій запрошує на стажування. Серед обов’язків майбутнього стажиста: розроблення маркетингового контенту на основі моніторингу соціальних мереж; участь у створенні контенту для медіакампаній; аналіз і звітування про ефективність роботи соціальних мереж; взаємодія зі споживачами в соцмережах; адаптація міжнародних і створення локальних путівників, звітів тощо; співпраця з інфлюенсерами тощо.

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📍Київ/віддалено

Банк запрошує на роботу студентів та випускників ВНЗ, які навчаються/навчалися за напрямами підготовки Економіка/Маркетинг/Фінанси/Аудит/IT, кандидатів без досвіду роботи або з мінімальним, зі знанням англійської мови — не нижче Intermediate.

Потрібно брати участь у створенні різноманітних матеріалів для зовнішніх комунікацій; проводити збір даних для підготовки сценаріїв відеороликів про банк; допомагати у створенні презентацій; розміщувати матеріали на сайти банку; перекладати, редагувати тексти.

📍Дніпро

Українська корпорація, до складу компанії входять 13 різнопрофільних підприємств у таких галузях як: виробництво, девелопмент нерухомості та аграрний бізнес, шукає спеціаліста для виконання наступних завдань: облік ОЗ; робота з банківськими виписками; формування собівартості; складський облік.

Розглядаються кандидати з вищою економічною або математичною освітою; знанням управлінського обліку; які розуміються на основах економічної діяльності роботи підприємств.

📍Київ

Провідний оператор мобільного зв’язку запрошує студентів 4−6 курсів або випускників 2022—2024 рр. з розвиненими аналітичними здібностями на 6-місячне оплачуване стажування за програмою розвитку талантів Vodafone Career Way.

Потрібно: забезпечувати безперебійну роботу обладнання; проводити експлуатацію та обслуговування електроустановок; виконувати планово-попереджувальні роботи; планувати та контролювати роботи з обслуговування систем кондиціонування та вентиляції; контролювати і приймати роботи, виконані підрядними організаціями; оформлювати звіти за напрямом енергетики.

📍Київ

На стажування запрошуються кандидати, які захоплюються квітами і хочуть навчитися створювати справжні шедеври з пелюсток, листків і стебел.

Обов’язки майбутнього стажиста: допомога у створенні квіткових композицій для різних заходів, свят і інтер’єрів; підготовка та пакування букетів — від простих до екстравагантних; вивчення тонкощів роботи з квітами та матеріалами; участь у розробці нових ідей для флористичних виробів і композицій; підтримка чистоти і порядку на робочому місці. Розглядаються кандидати без досвіду роботи, пропонується навчання.

📍Львів

Міжнародна компанія запрошує студентів та випускників 4−6 курсів, що навчаються за напрямом ветеринарної медицини, до участі в першій градуатській програмі від Nestle PURINA®. Тривалість програми — 1 рік. Працевлаштування — повний робочий день. Серед переваг: проєктна робота в основних підрозділах бізнесу кормів для тварин протягом 12 місяців; підтримка та навчання від наставника та керівників.

📍Київ/віддалено

Чим буде займатись майбутній Trainee Creative Copywriter: створювати оригінальні рекламні тексти, слогани, сценарії для різних рекламних каналів (телебачення, digital, аудіо) з дотриманням брендбуку клієнта; генерувати нові ідеї, концепції та підходи для рекламних кампаній; писати тексти для різних форматів: від коротких слоганів до розгорнутих сценаріїв; забезпечувати точності та стилістичну відповідальність при перекладі рекламних матеріалів з української на англійську мову та навпаки; слідкувати за останніми тенденціями в рекламі, кіно, музиці, літературі та інших сферах культури.

Довідка Finance.ua:

Гілка першості на ринку праці знову належить категорії «Робочі спеціальності, виробництво», яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Про це йдеться в дослідженні work.ua. Сфера обслуговування змістилася на другу сходинку (20 343 вакансії, -4% до вересня).

Десятка найзатребуваніших професій лишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен / бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.

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