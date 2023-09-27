День фінансів: майбутні тарифи на комуналку, надбавки військовим, махінації з роботою — Finance.ua

День фінансів: майбутні тарифи на комуналку, надбавки військовим, махінації з роботою Сьогодні 17:50

Середа, 27 вересня. У Мінсоцполітики готові підвищити тарифи на комуналку, а Україна чекає на початок переговорів про вступ у ЄС.

Уряд планує збільшити надбавки військовим. Кабмін Кабмін планує змінити систему надбавок за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У цілому розмір буде збільшений.

Держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Також до Дня Захисників та Захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Її отримають близько 36 тисяч киян.

Вступ до ЄС. Україна майже завершила виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні. Це було необхідно для початку переговорів щодо Україна майже завершила виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні. Це було необхідно для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу . Після затвердження державної цільової програми «Єдність у розмаїтті» можна буде говорити про повне завершення виконання усіх семи рекомендацій Єврокомісії.

Тарифи на комуналку можуть підвищити. У Міністерстві соціальної політики України У Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. Суть реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

Ринок праці. У серпні та вересні У серпні та вересні стала помітною тенденція до збільшення дефіцитності кадрів. Набагато частіше, ніж раніше, роботодавці готові працювати з кандидатами, які не мають досвіду роботи.

Водночас Мінсоцполітики пропонує встановити надбавки до окладу працівників установ системи соціального захисту населення на період дії воєнного стану. Близько 41,7 тисяч працівників отримають надбавки у 50% та 100%.

Шахраї та махінатори з роботою. Українці в мережі досить часто ведуться на пастки псевдопрацедавців в інтернеті. Наразі є досить багато схем, якими користуються аферисти, прикидаючись роботодавцями. Модератори Work.ua зробили Українці в мережі досить часто ведуться на пастки псевдопрацедавців в інтернеті. Наразі є досить багато схем, якими користуються аферисти, прикидаючись роботодавцями. Модератори Work.ua зробили добірку найпоширеніших схем , яких слід остерігатися.

Експорт зерна. Український уряд Український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту. 28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту, де фіналізують ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше.

Попит на євро зростає. , обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у серпні 2023 року, становив 435 млн доларів. Це на 35% більше, ніж у липні (322 млн доларів). За даними НБУ , обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у серпні 2023 року, становив 435 млн доларів. Це на 35% більше, ніж у липні (322 млн доларів).

Платежі за допомогою очей. Польський стартап розробив технологію Польський стартап розробив технологію здійснення платежів за допомогою очей. Вже рік тривають комерційні операції компанії в Польщі: за допомогою очей можна розрахуватися у понад 200 закладах, хоч наразі переважно у Вроцлаві, де живуть самі засновники.

Компенсації в рамках «єВідновлення». Претендувати на Претендувати на компенсацію за знищене в результаті війни житло, може кожен українець, але у застосування житлового сертифіката «єВідновлення» є певні нюанси. Так, в рамках програми не вдасться отримати компенсацію за знищені меблі, техніку, ремонти тощо. Не відшкодують також вартість автомобілів.

Які бренди підробляють найчастіше. Наприкінці минулого століття Китай здобув славу виробника дешевої неякісної продукції та дешевих підробок світових брендів. Справді, і до сьогодні китайці займаються копіюванням різноманітної продукції. Але є одна велика відмінність від 1990-х. Тепер ці підробки можуть бути якісно виготовлені та дорого коштувати. Finance.ua з’ясував, як сьогодні працює індустрія виготовлення підробок у Китаї та як бренди змушені боротися з фальсифікатом:

Нагадаємо, що 30 вересня в Києві відбудеться конференція «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій», де ви зможете вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», які заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Всі деталі конференції тут. 🧐

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