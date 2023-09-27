Як розводять українців під час пошуку роботи: 11 шахрайств та схем — Finance.ua

Як розводять українців під час пошуку роботи: 11 шахрайств та схем Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як розводять українців під час пошуку роботи: 11 шахрайств та схем

Шахраї та махінатори з роботою — це економічні шкідники, що паразитують на людських слабкостях та ситуації в країні з метою наживи. Щоб не стати жертвою їхніх «робіцянок», потрібно знати, як розпізнати наживки та пастки, які квазіроботодавці розставляють в інтернеті.

Модератори Work.ua зробили добірку найпоширеніших схем, яких слід остерігатися.

№ 1: Підписуйтесь на телеграм-канал і отримуйте від $1000

Обіцяна зарплата: від 30 000 грн і більше.

Схема: найпопулярніші канали-мільйонники в телеграмі розповсюджують повідомлення із закликом: «В Україні повно вакансій, де навіть новачкам платять від $1000, а більшість населення досі працює за копійки, думаючи, що без досвіду роботу не знайти, треба гарне резюме та вища освіта. Зайшли, полистали, вибрали вакансію із з/п від 30 000 грн (нижче немає) і працюєте собі в кайф. Підписуйтесь, та отримуйте гарні гроші, навіть якщо нічого не вмієте».

У чому полягає шахрайство

Адміністратори телеграм-каналів вводять в оману користувачів та переливають трафік по різних телеграм-каналах. Мета цієї схеми — перепродаж каналу з перейменуванням під іншу тематику або бізнес на роботодавцях. На тлі дефіциту кадрів роботодавці платять адміністраторам за рекламу вакансій. Звичайно, що якість роботи чи відповідність заявленим зарплатам у телеграм-каналах ніхто нікому не гарантує, бо зарплати різні, є і значно менші за 30 000 грн.

№ 2: Потрібні співробітники з «трудовою етикою»

Обіцяна зарплата: 550−2 500 грн на день.

Схема: користувач отримує повідомлення на телефон із текстом: «Привіт, я регіональний менеджер і зараз шукаю співробітників на неповний робочий день. Ви можете легко виконувати замовлення на продаж у вільний час за допомогою мобільного телефону. Вік: 22−60 років. Вимоги: Дисципліновані, з хорошими особистими якостями та трудовою етикою. Заробітна плата 550−2 500 грн на день. Завдання прості, працювати можна в будь-який час і в будь-якому місці. Зв’яжіться з нами за адресою [назва каналу]».

У чому полягає шахрайство

Подібні повідомлення надходять українським користувачам з-за кордону, про що свідчить недбалий переклад оголошення та листування з адміністратором, який спілкується «кривими» текстами-скріптами. Мета схеми полягає у заволодінні персональними даними, які українських користувачів просять надіслати для реєстрації на роботу.

№ 3: Розмістіть оголошення й отримайте гроші

Обіцяна зарплата: від кількох десятків гривень за оголошення.

Схема: аферисти пропонують роботу з оплатою за розміщення оголошень від особистих акаунтів шукачів на популярних майданчиках з оголошеннями (купівля, продаж, обмін тощо). Надають необхідні тексти й ілюстрації до різних товарів, які треба опублікувати зі значно нижчою ціною від ринкової. Коли до шукача звертаються покупці, той має спрямовувати їх у телеграм роботодавця.

У чому полягає шахрайство

Після того, як шукач приводить покупця, «роботодавець» блокує шукача в Telegram і зникає зі зв’язку. Грошей за розміщення оголошень ніхто не платить. Майданчик з оголошеннями згодом також блокує облікові записи шукача.

№ 4: Оформіть карту для виплат

Обіцяна зарплата: у межах середньої на ринку.

Схема: у відповідь на відгук на вакансію «представник компанії» пропонує шукачу відкрити рахунок та оформити картку для виплати майбутньої зарплати. Картка потрібна від певного банку чи фінансового сервісу, «роботодавець» ділиться з кандидатом посиланням на оформлення.

У чому полягає шахрайство

Пропозиція роботи у такому разі виступає як привід зареєструватись та оформити банківську картку за реферальним посиланням. По факту це не робота, а схема нарощення клієнтської бази, щоб отримувати бонуси від банку чи сервісу.

№ 5: Пройдіть платні курси або внесіть страховий внесок

Обіцяна зарплата: у межах середньої на ринку та вище.

Схема: кандидат відгукується на вакансію, яку маскують під звичайну роботу. Після спілкування з рекрутером і проходження співбесіди отримує відповідь, що підходить, але не має достатнього досвіду. Тож роботодавець пропонує кандидату отримати роботу після підвищення кваліфікації, пройшовши додаткові курси. Схема зі страховим внеском діє схоже, тільки у цьому разі кандидат вже приймає офер й після, роботодавець просить внести плату за страхування робочого ноутбука.

У чому полягає шахрайство

Курси виявляються платні, а страховий внесок — звичайна схема для виманювання коштів. Кандидат платить гроші, витрачає свій час і в результаті нічого не отримує — роботодавець зникає зі зв’язку.

№ 6: Зарплатні приманки

Обіцяна зарплата: від 10 000 до 200 000 грн та вище.

Схема: деякі роботодавці вказують у вакансіях широкий діапазон зарплат і говорять, що у співробітника буде ставка та змінна частина, що залежатиме від працівника. Зарплати з п’ятьма нулями вказують у вакансіях менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, рієлторів тощо.

У чому полягає шахрайство

Прикрість у тому, що це вакансії не від шахраїв, а від реальних роботодавців, які вказують високі зарплати, щоб привернути до себе більше уваги. Часто для пересічного працівника така зарплата недосяжна. У результаті втрачають всі: шукач отримує розчарування, від роботодавця йде незадоволений співробітник.

Експерти Work.ua визначили, що чесний діапазон зарплати у межах однієї вакансії може становити х3. Наприклад, у вакансії може бути вказано діапазон від 15 000 до 45 000 грн. Вакансії з ширшим діапазоном, ніж х3, потрібно аналізувати більш критично. Адже бувають винятки. Наприклад, у вакансіях викладачів англійської зарплата залежить від відпрацьованих годин, а отже, й діапазон може бути, приміром, від 3 000 до 19 000 грн.

№ 7: Розкішне життя і шахрайська романтика «офісників»

Обіцяна зарплата: від 15 000 грн на тиждень — верхньої межі немає, виплати щотижня у валюті.

Схема: вакансії цих шахраїв прикриваються посадами: менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з обслуговування, менеджер з продажу тощо. Досвід не вимагають. Головне — активність, швидко навчатися та хотіти багато заробляти. «Офіси» розташовані по всій Україні, переважно у великих містах.

У чому полягає шахрайство

«Офіси» виманюють кошти у людей. Телефонне шахрайство із банківськими рахунками, кредитними картками. Заманюють працівників у такі компанії високою зарплатою в доларах, розкішним життям, шахрайською романтикою, яку транслюють через популярних блогерів, часто патріотизмом, адже обманювати потрібно росіян. Але насправді обманюють всіх, зокрема й українців, і за шахрайство передбачена кримінальна відповідальність.

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№ 8: Шлюбні агенції

Обіцяна зарплата: 18 000−60 000 грн.

Схема: розміщують вакансії «перекладач», «оператор чату», «менеджер по роботі з клієнтами» тощо. Як і «офісники», заманюють шукачів привабливими фразами про дохід у валюті, щотижневими виплатами та відсутністю знань і навичок, яких навчають.

У чому полягає шахрайство

Подібна зайнятість полягає у виманюванні грошей в іноземців, що мріють познайомитися з привабливими українками.

№ 9: Стрімінгові сервіси

Обіцяна зарплата: від 30 000 до 100 000 грн.

Схема: розміщують вакансії блогер, модель, стрімер для талановитих та харизматичних дівчат і хлопців. Обіцяють високу зарплату без вимог до досвіду чи навичок.

У чому полягає шахрайство

Одне з основних джерел доходу — донати глядачів у вдячність за контент, що не є роботою у звичному розумінні цього слова, на яку треба влаштовуватись.

№ 10: Криптошахраї

Обіцяна зарплата: від 21 000 до 100 000 грн з прив’язкою до курсу долара.

Схема: розказують про себе як про фінансові, консалтингові, маркетингові агенції. Їхні вакансії можуть звучати так: «менеджер по роботі з клієнтами», «менеджер з продажів», «retention-менеджер», «акаунт-менеджер». Створюють імідж успішного бізнесу: «Ми міжнародна компанія, яка лідирує вже понад 8 років на ринку», але в інтернеті жодної інформації про компанію немає, ніби такої не існує. Беруть на роботу від 18 років без досвіду з бажанням розвиватись. Часто вказують в умовах знання англійської та європейських мов.

У чому полягає шахрайство

Співробітники криптошахрайських компаній телефонують українцям та громадянам інших європейських країн і пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції, криптовалюту. Інколи «допомагають» оформити мікропозику. Не варто й говорити, що такий вкладник не отримує ні виплат, ні можливості повернути свої кошти.

№ 11: Підміна рекрутера

Обіцяна зарплата: у межах середньої на ринку.

Схема: модератори Work.ua помітили доволі новий вид шахрайства: рекрутери вказують у своїх вакансіях контакти у телеграмі, де пропонують продовжити спілкування з шукачем. Безумовно, телеграм — зручний вид комунікації, проте трапляються випадки, коли вводячи ім'я користувача, шукач випадково зв’язується не з тим рекрутером.

У чому полягає шахрайство

Шахраї вибирають компанію, яка розміщує вакансії та має потенційно великий трафік шукачів, знаходять контакт рекрутера в телеграмі (наприклад, hr_villa) та створюють схожий профіль та ім'я, додаючи символи чи цифри (наприклад, hr_villa1), щоб імітувати рекрутера. Під час пошуку за іменем у телеграмі шукач випадково зв’язується з фейковим рекрутером, який виманює кошти начебто за працевлаштування.

Поради, як мінімізувати ризик натрапити на шахрая

Не переказуйте гроші за працевлаштування. Шукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, почитайте відгуки. Не передавайте особистих даних і номерів банківських карт невідомим особам. Не реєструйтесь та не проходьте верифікацію на невідомих сайтах. Уважно перевіряйте та вводьте адресу сайту компанії чи ім'я користувача соцмереж, з яким ведете перемовини про роботу. Вмикайте критичне мислення, якщо вакансія чи поведінка рекрутера викликає у вас підозру чи сумніви.

Пам’ятайте, чесні роботодавці відкрито говорять про себе й надають необхідну інформацію. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день — це вигадка шахраїв. У разі, якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

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