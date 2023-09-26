Які вакансії є зараз актуальними на ринку праці — Finance.ua

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Які вакансії є зараз актуальними на ринку праці

Особисті фінанси
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Які вакансії є зараз актуальними на ринку праці
Які вакансії є зараз актуальними на ринку праці
Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:
  • продавець-консультант — 9379 вакансій;
  • менеджер з продажу — 7416;
  • кухар — 6057;
  • бухгалтер — 5962;
  • вантажник — 4346;
  • лікар — 3385;
  • швачка — 2812;
  • бариста — 2382;
  • водій автотранспортних засобів — 2336;
  • машиніст — 2030.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:
  • продавець-консультант — 50 тис. грн;
  • менеджер з продажу — 275 тис. грн;
  • кухар — 55 тис. грн;
  • бухгалтер — 80 тис. грн;
  • вантажник — 40 тис. грн;
  • лікар — 120 тис. грн;
  • швачка — 50 тис. грн;
  • бариста — 50 тис. грн;
  • водій автотранспортних засобів — 60 тис. грн;
  • машиніст — 66 тис. грн.
Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.
Також, часто роботодавці вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми. Також оплата праці може бути пов’язана з наявністю певних здібностей та навичок, таких, як гнучкість, комунікабельність та адаптивність тощо.
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У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.
У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:
  • кваліфікованих робітників з інструментом — 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник));
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар);
  • професіоналів — 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);
  • фахівців — 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).
  • некваліфікованих працівників — 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).
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Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
  • керівників, менеджерів — 13 тис. гривень;
  • професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин — 12 тис. гривень;
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;
  • кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.
При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
  • фахівець з розроблення комп’ютерних програм — 110 тис. грн;
  • інженер-програміст — 90 тис. грн;
  • ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;
  • слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;
  • водій — 60 тис. грн;
  • агроном — 52 тис. грн;
  • директор відділення — 49 тис. грн;
  • лікар — 45 тис. грн;
  • архітектор — 45 тис. грн;
  • аналітик (банківська діяльність) — 42 тис. грн;
  • плавильник металу — 40 тис. гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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