Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам — Finance.ua

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Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам

Особисті фінанси
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Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам
Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам
Особливості виплати додаткової винагороди для військових Нацгвардії України тепер регулює наказ МВС від 01.09.2023 № 729, а для Держприкордонслужби України наказ МВС від 01.09.2023 № 726.
Про це пише «Юридична сотня».
Виплати на період дії воєнного стану:
1) У розрахунку на місяць пропорційно часу участі:
  • 100 000 грн — безпосереднім учасникам бойових дій у районах їх проведення;+ пораненим за час перебування на лікуванні та у відпустці; полоненим, безвісно відсутнім та загиблим (померлим);
  • 50 000 грн — якщо виконують завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами (у тому числі поза районами ведення бойових дій);
  • 30 000 грн — якщо виконують бойові або спеціальні завдання в період проведення заходів з оборони та відсічі збройної агресії;
  • від 15 000 до 30 000 грн — керівному та інструкторсько-викладацькому складу в навчальних військових частинах;
  • 6 000 грн — якщо проходять строкову військову службу;
  • 2 350 грн — курсантам вищих військових навчальних закладів структури НГУ та ДПСУ, які перед зарахуванням не служили.
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Щомісячно:
  • 20 100 грн — визнаним ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців у зв’язку з пораненням, після перебування в розпорядженні понад 2 місяці.
Крім цього, передбачається можливість отримання додаткової винагороди в розмірі 30 та 100 тис. грн строковиками та курсантами при залученні до виконання відповідних завдань.
Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовий:
  • за кордоном (виняток — перебування на стаціонарному лікуванні після поранення);
  • у відпустці (виняток — відпустка для лікування після поранення за рішенням ВЛК);-самовільно залишив частину, вчинив дезертирство, добровільно здався в полон;-
  • усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад, відсторонений від виконання службових повноважень;
  • під домашнім арештом або під вартою;
  • засуджений до арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні та відбуває покарання;
  • відсутній на службі (за місцем дислокації) без поважних причин.
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За матеріалами:
Finance.ua
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