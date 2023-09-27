Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам — Finance.ua

Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Допомога військовим: які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам

Особливості виплати додаткової винагороди для військових Нацгвардії України тепер регулює наказ МВС від 01.09.2023 № 729, а для Держприкордонслужби України наказ МВС від 01.09.2023 № 726.

Про це пише «Юридична сотня».

Виплати на період дії воєнного стану:

1) У розрахунку на місяць пропорційно часу участі:

100 000 грн — безпосереднім учасникам бойових дій у районах їх проведення;+ пораненим за час перебування на лікуванні та у відпустці; полоненим, безвісно відсутнім та загиблим (померлим);

50 000 грн — якщо виконують завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами (у тому числі поза районами ведення бойових дій);

30 000 грн — якщо виконують бойові або спеціальні завдання в період проведення заходів з оборони та відсічі збройної агресії;

від 15 000 до 30 000 грн — керівному та інструкторсько-викладацькому складу в навчальних військових частинах;

6 000 грн — якщо проходять строкову військову службу;

2 350 грн — курсантам вищих військових навчальних закладів структури НГУ та ДПСУ, які перед зарахуванням не служили.

Щомісячно:

20 100 грн — визнаним ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців у зв’язку з пораненням, після перебування в розпорядженні понад 2 місяці.

Крім цього, передбачається можливість отримання додаткової винагороди в розмірі 30 та 100 тис. грн строковиками та курсантами при залученні до виконання відповідних завдань.

Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовий:

за кордоном (виняток — перебування на стаціонарному лікуванні після поранення);

у відпустці (виняток — відпустка для лікування після поранення за рішенням ВЛК);-самовільно залишив частину, вчинив дезертирство, добровільно здався в полон;-

усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад, відсторонений від виконання службових повноважень;

під домашнім арештом або під вартою;

засуджений до арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні та відбуває покарання;

відсутній на службі (за місцем дислокації) без поважних причин.

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