У Польщі створили технологію платежів за допомогою очей — Finance.ua

У Польщі створили технологію платежів за допомогою очей Сьогодні 10:37 — Технології&Авто

У Польщі створили технологію платежів за допомогою очей

Польські ентузіасти біометричних технологій Даніель Яжомб і Радослав Руда розробили технологію здійснення платежів за допомогою очей.

Їхня компанія PayEye невдовзі може вийти на ринки США та ОАЕ, повідомляє Forbes.

Знадобилося п’ять років, щоб розробити технологію платежів за допомогою сканування райдужки ока і супутню екосистему, отримати ліцензії та сертифікати, заручитися довірою партнерів і запустити пілотні проєкти.

Вже рік тривають комерційні операції компанії в Польщі: за допомогою очей можна розрахуватися у понад 200 закладах, хоч наразі переважно у Вроцлаві, де живуть самі засновники.

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Компанія готується до запуску пілотного проєкту в США, де вже зібрана команда місцевого підрозділу, а комерційні операції плануються на цей рік. Крім того, наступного року має відбутися запуск «пілоту» в Дубаї.

PayEye вже співпрацює з найбільшими у світі емітентами кредитних карток — Visa і Mastercard, компанією платіжних рішень IT Card, а також завершує інтеграцію з американською платіжною компанією Stripe, яка працює у понад 100 країнах.

У стартапу кілька джерел фінансування: перші інвестиції співзасновників, які склали понад €1 млн; бізнес-янгол вклав €1 млн; €3 млн субсидій від ЄС; майже €5 млн від ліхтенштейнського фонду Colters Capital; на фінальному етапі угода зі ще одним фондом на «кілька мільйонів євро».

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Під час реєстрації в застосунку (і додатково в терміналі під час першого платежу в магазині) обличчю й очам користувача призначається біометричний код, який є еквівалентом безконтактної форми оплати за допомогою телефону. У магазинах, які приймають оплату за допомогою очей, є спеціальний термінал із рідером, який розробила і зібрала PayEye. У вересні вийде остання версія термінала компанії, який приймає платежі за допомогою карток, безконтактно й за допомогою очей.

Термінал сканує ваші очі й обличчя, щоб підтвердити вашу особу, і для цього треба дивитися на конкретні точки на терміналі протягом 0,9 секунди. Погляд має бути цілеспрямованим і на конкретній відстані, щоб уникнути «випадкових транзакцій». Першочергово сканують очі, а сканування обличчя — це додаткова перевірка для більшої безпеки. Далі штучний інтелект вирішує, чи достатньо було біометричної ідентифікації. Якщо з якоїсь причини її недостатньо (приміром, волосся закриває очі чи окуляри брудні), користувача попросять ввести пін-код.

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«У райдужній оболонці ока приблизно 250 унікальних рис, а на обличчі - близько 500. Всі ці риси закодовуються в унікальний токен PayEyeCode, — пояснює головний технологічний директор PayEye Радослав Руда. — Ми не зберігаємо фото, а лише спеціально запрограмований токен, який прив’язується до певних платіжних карток».

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