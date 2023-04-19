Yahoo Japan тестує платіжну систему з розпізнаванням обличчя — Finance.ua
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Yahoo Japan тестує платіжну систему з розпізнаванням обличчя

Технології&Авто
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Yahoo Japan тестує платіжну систему з розпізнаванням обличчя
Yahoo Japan тестує платіжну систему з розпізнаванням обличчя
Компанія Yahoo! Japan Corporation тестує систему, яка дозволятиме людям здійснювати покупки без банківських карток чи смартфонів — за допомогою розпізнавання обличчя.
Про це повідомляє NHK.
Yahoo! Japan Corporation почала тестувати послугу в торговій точці в Токіо, де продаються харчі та товари повсякденного вжитку.
Користувачі реєструють своє фото на вебсайті через смартфон та прив’язують особистий кабінет до сервісу безготівкової оплати.
Під час купівлі вони сканують штрих-коди товарів, а потім показують свої обличчя пристрою для розпізнавання. Коли відскановане зображення збігається з зареєстрованою фотографією, система схвалює оплату.
У компанії планують продовжувати вдосконалювати технологію з метою впровадження її в магазинах і мережах супермаркетів.
Представники компанії сподіваються, що це допоможе подолати нестачу робочої сили в роздрібній торгівлі Японії.

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За матеріалами:
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