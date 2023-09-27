Ринок праці: популярні вакансії та падіння айтівців — Finance.ua

Ринок праці: популярні вакансії та падіння айтівців Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Ринок праці: популярні вакансії та падіння айтівців

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. Як повідомляє PR-менеджер work.ua Вікторія Білякова, серед лідерів вакансій нині:

вакансії з розділів «Роздрібна торгівля» (приріст у серпні — 9% порівняно з липнем 2023 року),

«Продаж, закупівля» (1% приросту),

«Робочі спеціальності, виробництво» та «Сфера обслуговування» (11% приросту),

«Логістика, склад, ЗЕД» (9% приросту)

та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (14% приросту).

Але безперечним лідером виявилася категорія «Освіта, наука» (37% приросту і 5,5 тисячі нових вакансій).

Як зазначає «Урядовий кур"єр», в серпні та вересні стала помітною тенденція до збільшення дефіцитності кадрів.

Це яскраво виявляється в тому, що зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (на 17%), студентів (на 18%), ветеранів (на 26%) та пенсіонерів (на 27%).

Набагато частіше, ніж раніше, роботодавці готові працювати з кандидатами, які не мають досвіду роботи. Частка таких зросла на 19%.

«Конкуренція на ринку праці йде на спад, тож дефіцит кадрів стає дедалі гострішим. Роботодавці реагують на це збільшенням пропозицій для шукачів без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів. Така співпраця для багатьох може стати новим, проте позитивним досвідом. Протилежну ситуацію спостерігаємо в IT, де кількість кандидатів на одну вакансію в рази перевищує середню ситуацію на ринку», — зазначає Вікторія Білякова.

До речі, саме ринок IT 2023 року змінився докорінно у сенсі затребуваності фахівців. І це не лише українська тенденція, а й загальносвітова. Нині, на відміну від попередніх років, роботи для таких фахівців катастрофічно меншає. Це пояснюється тим, що торік айтівці допрацьовували за контрактами, які укладали до повномасштабного вторгнення московитських військ в Україну. А іноземні клієнти не поспішають укладати нових договорів з такими фахівцями в нашій країні.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у червні 2023 року на сайті Work.ua в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» активно шукали роботу 26 532 особи. Найчастіше вони претендують на посади Front-end програміста, UI/UX дизайнера, тестувальника. Як пише Work.ua, ці професії вважаються «посадою з низьким порогом входу», тобто доступною для всіх людей, незалежно від освіти. Наприклад, за програмою Мінцифри IT Generation саме ці три професії світчери обирали найчастіше.

Найбільша конкуренція на такі посади:

Front-end програміст (281 відгук на одну вакансію — у 10 разів більше, ніж в категорії);

тестувальник (132);

UI/UX дизайнер (130);

програміст Unity (122);

програміст Java (86).

Перші три професії у переліку — саме ті, де спостерігаються найповільніші темпи відновлення кількості вакансій до показників лютого 2022 року.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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