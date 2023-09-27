Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5−2 рази: кого це стосується — Finance.ua
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Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5−2 рази: кого це стосується

Особисті фінанси
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Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5−2 рази: кого це стосується
Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5−2 рази: кого це стосується
Мінсоцполітики пропонує встановити надбавки до окладу працівників установ системи соціального захисту населення на період дії воєнного стану. Близько 41,7 тисяч працівників отримають надбавки у 50% та 100%.
Про це свідчить проєкт постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Проєктом пропонується встановити надбавки:
  • працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору (фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, практичним психологам / психологам, соціальним менеджерам, молодшому медичному персоналу);
  • працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб (методистам, соціальним менеджерам, фахівцям із соціальної роботи, практичним психологам / психологам).
Розмір доплати працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору здійснюється у граничному розмірі до 100% посадового окладу, працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб — у граничному розмірі до 50% посадового окладу.

Чому це потрібно

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, через військову агресію рф значно збільшилися потреби у підтримці осіб / сімей, зокрема наданні соціальних послуг. Так, за даними ВООЗ, кожна четверта родина, а в місцях ведення активних бойових дій — кожна потребує психосоціальної підтримки та супроводу.
Окрім того, що потреба осіб / сімей у допомозі значно збільшилася, чисельність фахівців, які можуть її надавати, є критично недостатньою. Наразі працюють більше ніж 84% затвердженої штатної чисельності фахівців.
Станом на 1 січня 2023 року близько 1,2 млн осіб потребують надання соціальних послуг, зокрема послуги догляду вдома — понад 403,5 тис. осіб. Найбільшу потребу в надані соціальних послуг мають особи, які проживають у Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій та Запорізькій областях.
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Чисельність працівників надавачів соціальних послуг комунального сектору та обласних центрів соціальних служб становить 41,7 тисяч. На надбавки потрібно у 2024 році 2,6 млрд гривень, на чотири місяці 2023 року — 740 млн гривень.
Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам — 57,6 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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