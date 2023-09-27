Експорт зерна до сусідніх країн ЄС: Україна запроваджує новий механізм — Finance.ua

Експорт зерна до сусідніх країн ЄС: Україна запроваджує новий механізм Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Експорт зерна до сусідніх країн ЄС: Україна запроваджує новий механізм

Український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту.

Як повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія.

«Сьогодні підписуємо постанову про запровадження механізму верифікації та узгодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн. Вже готуємо до підписання такі документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торгових правил Євросоюзу та угоди про асоціацію та не вводили односторонніх обмежень». Дякую за це. Україна надзвичайно цінує відповідальне партнерство", — сказав Шмигаль.

За його словами, 28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту, де фіналізують ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше.

Він також зазначив, що чотири країни пропрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава — проти. Шмигаль додав, що це не має ні логічного, ні економічного пояснення.

Він не уточнив, яка саме країна не підтримала запропонований механізм контролю експорту українського зерна.

«Дякую всім сусідам, які відкриті до компромісу. У свою чергу, завжди готові йти на конструктивний діалог. Саме на діалог, а не на політичні ігри, де ставка надто висока — наша єдність і наша солідарність», — сказав прем'єр-міністр.

Зерновий конфлікт — останні новини

Цієї весни низка європейських країн в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна.

У вересні Європейська комісія скасувала обмеження на ввезення українського зерна до цих країн. Однак Словаччина, Польща та Угорщина все одно запровадили національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

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УНІАН За матеріалами:

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