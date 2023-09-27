Уряд планує збільшити надбавки військовим — Finance.ua

Уряд планує збільшити надбавки військовим Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Уряд планує збільшити надбавки військовим

Кабінет міністрів планує змінити систему надбавок за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У цілому розмір буде збільшений.

Про це свідчить проєкт постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Разом з тим, статтею 13 закону «Про оплату праці» передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

Тому планується приведення цього питання у відповідність із діючим законодавством.

Надбавка за стаж роботи встановлюється залежно від стажу роботи у таких розмірах:

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за стаж роботи зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

за вислугу років понад 2 роки — 5%;

за вислугу років понад 5 років — 10%;

за вислугу років понад 10 років — 15%;

за вислугу років понад 15 років — 20%;

за вислугу років понад 20 років — 25%.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували;

натомість Рада ухвалила закон, який передає це питання до компетенції Кабінету міністрів, який встановлює надбавки в залежності від участі у бойових діях.



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