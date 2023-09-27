У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає — Finance.ua

У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає

До Дня Захисників та Захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Її отримають близько 36 тисяч киян.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі

Хто отримає допомогу

Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають майже 36 тисяч мешканців столиці. Зокрема:

кияни — члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти;

кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;

кияни, які брали участь у Революції гідності;

члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

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Розмір виплат становить від 900 до 1500 гривень.

«Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!» — підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує змінити систему надбавок за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У цілому розмір буде збільшений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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