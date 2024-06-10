День фінансів: ліміти світла по-новому, бронювання працівників, чи вводитимуть електронні повістки — Finance.ua

День фінансів: ліміти світла по-новому, бронювання працівників, чи вводитимуть електронні повістки Сьогодні 17:50

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Бронювання працівників. Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів , хто може скористатись таким правом та коли у бронюванні можуть відмовити. За словами заступника міністра, спочатку підприємства, установи чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими.

У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський лен комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив , що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.

Розміри соцвиплат можуть змінитись. В уряді пропонують змінити підходи в обрахунку базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Для цього підготували проєкти відповідних змін. Про це йдеться у проєкті закону, В уряді пропонують змінити підходи в обрахунку базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Для цього підготували проєкти відповідних змін. Про це йдеться у проєкті закону, розміщеному на порталі Федерації профспілок України (ФПУ) для обговорення.

Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії. У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв’язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера — індивідуальна.

Населення купило рекордний обсяг валюти. У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало , що стало рекордним показником з початку поточного року.

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Де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати житло. Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim. ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim. ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт.

Банківські картки для дітей. Виховання фінансової грамотності у дітей є важливим для їх майбутнього фінансового добробуту. Один зі Виховання фінансової грамотності у дітей є важливим для їх майбутнього фінансового добробуту. Один зі способів навчити дитину основам управління грошима — це надати їй можливість користуватись банківською карткою.

ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн. У Фонді держмайна України вперше продали санкційний завод. Про це сказано в повідомленні Фонду. Мова йде про У Фонді держмайна України вперше продали санкційний завод. Про це сказано в повідомленні Фонду. Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м’ясопереробної галузі — «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об'єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень.

Ліміти світла встановлюватимуться по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями. Про це З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями. Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

До речі, Invest Talk Summit, що пройшов 18 травня став справжньою знахідкою для тих, хто шукає шляхи безпечного та дієвого інвестування. Для тих, хто не зміг доєднатися чи вчасно не знав про проведення саміту, що відбувся в Києві ще 18 травня, є гарні новини — з’явилася можливість придбати повний запис Invest Talk Summit 2024 з виступами усіх спікерів. Повну програму з переліком усіх тем та експертів, що їх розкривали, можна переглянути на сайті саміту.

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