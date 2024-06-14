День фінансів: курс долара на рік, бізнес з іноземним капіталом, ціна на оренду квартир — Finance.ua

День фінансів: курс долара на рік, бізнес з іноземним капіталом, ціна на оренду квартир Сьогодні 17:31

В п’ятницю, 14 червня, фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік, а в НБУ назвали долара останнім часом. причини зростання курсу

Україна висунула умови G7. Україна мала власні ключові Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів. Кошти відкриють для країни 2025 рік. За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 млрд доларів 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні. Уряд Німеччини розкрив передання нового пакета військової допомоги Україні. Про це Уряд Німеччини розкрив передання нового пакета військової допомоги Україні. Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.

Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції. IFC групи Світового банку і концерн «Галнафтогаз» (мережа АЗК OKKO) на URC-24 IFC групи Світового банку і концерн «Галнафтогаз» (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.

А Київ купить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт за 1,1 млрд гривень.

Бронювання працівників. Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

При цьому бронювання від мобілізації в «Дії» планують запустити протягом місяця.

Працездатне населення в Україні скоротилося на 40%. Чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з 2021 роком, Чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з 2021 роком, знизилася на 40% внаслідок демографічних процесів. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня.

На будівництвах в Україні дефіцит працівників сягнув 40%, компанії залучають мігрантів.

Де і в яких галузях працює бізнес з іноземним капіталом. Як свідчить аналітика R&D центру YouControl, загальна виручка компаній з іноземними інвестиціями, які Як свідчить аналітика R&D центру YouControl, загальна виручка компаній з іноземними інвестиціями, які подали фінансову звітність за 2023 рік, становить 189 млрд грн.

Ціна на оренду квартир в Україні. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень, зпочатку року ціна зросла на 5,1%. Як повідомляє Держстат, лідером за вартістю оренди є Львівська область — 12 057 гривень. Детальніше — Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень, зпочатку року ціна зросла на 5,1%. Як повідомляє Держстат, лідером за вартістю оренди є Львівська область — 12 057 гривень. Детальніше — в інфографіці.

«Нова пошта» запустила нову послугу. Логістична компанія «Нова пошта» Логістична компанія «Нова пошта» запустила нову послугу — пакування посилки кур’єром під час відправки з дому або офісу. Про це повідомляє прес-служба. Зазначається, що замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

Які авто з Китаю обирали українці у травні. Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Як повідомляє Укравтопром, це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року.

🚙 До речі, українські водії завжди шукають способи зменшити витрати на пальне, особливо в умовах постійного зростання цін на нього. Хоча це може здатися складним завданням, існує чимало варіантів, як заощадити на таких витратах.

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