«Нова пошта» запустила нову послугу — Finance.ua

«Нова пошта» запустила нову послугу
Логістична компанія «Нова пошта» запустила нову послугу — пакування посилки кур’єром під час відправки з дому або офісу.
Про це повідомляє прес-служба.
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«Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.
Для замовлення через застосунок потрібно:
- під час оформлення відправлення обрати розмір коробки — мала, середня або велика;
- натиснути плашку «запакувати»;
- натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке;
- віддати посилку кур’єру — він сам запакує.
Оплата за пакування
- конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг — безкоштовно;
- маленька коробка (до 2 кг) — 10 грн;
- середня (до 10 кг) — 30 грн;
- велика (до 30 кг) — 70 грн;
- пухирка для крихких відправлень — 15 грн.
Довідка Finance.ua:
- Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.
- Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8 030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.
Нова пошта, історія успіху
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