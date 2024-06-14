«Нова пошта» запустила нову послугу — Finance.ua

«Нова пошта» запустила нову послугу Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

«Нова пошта» запустила нову послугу

Логістична компанія «Нова пошта» запустила нову послугу — пакування посилки кур’єром під час відправки з дому або офісу.

Про це повідомляє прес-служба.

«Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно:

під час оформлення відправлення обрати розмір коробки — мала, середня або велика;

натиснути плашку «запакувати»;

натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке;

віддати посилку кур’єру — він сам запакує.

Оплата за пакування

конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг — безкоштовно;

маленька коробка (до 2 кг) — 10 грн;

середня (до 10 кг) — 30 грн;

велика (до 30 кг) — 70 грн;

пухирка для крихких відправлень — 15 грн.

Довідка Finance.ua:

Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8 030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

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