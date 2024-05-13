Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки) — Finance.ua

Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки) Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)

Нова пошта вийшла на ринок вже 13-ої європейської країни — Великої Британії. Тут відкрилось одразу два відділення — поштове та вантажне, і обидва у Лондоні.

Про це повідомила компанія.

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Терміни

Нова пошта відкрила два відділення та запустила кур'єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію — від 5 днів.

«Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома», — коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нової пошти).

У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вони працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн.

посилки до 2 кг — 950 грн.

посилки до 10 кг — 1500 грн.

посилки до 30 кг — 2500 грн.

Ціни

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

Довідка Finance.ua:

Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.

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