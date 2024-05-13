Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)

Фондовий ринок
1
Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)
Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)
Нова пошта вийшла на ринок вже 13-ої європейської країни — Великої Британії. Тут відкрилось одразу два відділення — поштове та вантажне, і обидва у Лондоні.
Про це повідомила компанія.
Читайте також

Терміни

Нова пошта відкрила два відділення та запустила кур'єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію — від 5 днів.
«Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома», — коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нової пошти).
У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.
Читайте також
Вони працюють щодня за адресами:
  • поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.
  • вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:
  • документи до 1 кг — 900 грн.
  • посилки до 2 кг — 950 грн.
  • посилки до 10 кг — 1500 грн.
  • посилки до 30 кг — 2500 грн.

Ціни

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

Довідка Finance.ua:

  • Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.