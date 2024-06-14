Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка)
Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка)
Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року. З цієї кількості: нових — 697 од. (+16%); вживаних — 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 79%.
Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка)
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Нагадаємо, у 2023 році німецькі автозаводи виготовили близько 1,27 мільйона електромобілів та плагін-гібридів. Країна також посідає 2 місце після Китаю у світі за випуском авто на електротязі.
За даними німецької асоціації автомобільної промисловості, у 2023 році з німецьких конвеєрів зійшло 995 000 електромобілів.
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Раніше ми писали, що деградація акумуляторів — одна з причин швидкого дешевшання електромобілів. З часом розрив у ціні між бензиновими та електричним авто зростає, що робить експлуатацію електричок менш привабливою.
Минулого року ціни на вживані електромобілі були в середньому на 25% вищими. Зараз вони впали на 8%.
Згідно з даними iSeeCars, ціни на електромобілі постійно знижувалися до середини минулого року, стабілізувавшись в останні кілька місяців 2023 року, а потім знову прискорилися в лютому.
Середню ціну вживаного бензинового автомобіля не спіткала така доля. Вони трималися на рівні близько 31 000 доларів протягом приблизно року, змінившись не більше ніж на 7% порівняно з минулим роком, і фактично зросли приблизно на 375 доларів з лютого по травень 2024 року.
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Довідка Finance.ua:

  • Впродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
  • Водночас, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року.
  • У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.

Машина в кредит у 2024 році: як все оформити

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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