Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка) — Finance.ua

Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Які авто з Китаю обирали українці у травні (інфографіка)

Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року. З цієї кількості: нових — 697 од. (+16%); вживаних — 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 79%.

Нагадаємо, у 2023 році німецькі автозаводи виготовили близько 1,27 мільйона електромобілів та плагін-гібридів. Країна також посідає 2 місце після Китаю у світі за випуском авто на електротязі.

За даними німецької асоціації автомобільної промисловості, у 2023 році з німецьких конвеєрів зійшло 995 000 електромобілів.

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Раніше ми писали, що деградація акумуляторів — одна з причин швидкого дешевшання електромобілів. З часом розрив у ціні між бензиновими та електричним авто зростає, що робить експлуатацію електричок менш привабливою.

Минулого року ціни на вживані електромобілі були в середньому на 25% вищими. Зараз вони впали на 8%.

Згідно з даними iSeeCars, ціни на електромобілі постійно знижувалися до середини минулого року, стабілізувавшись в останні кілька місяців 2023 року, а потім знову прискорилися в лютому.

Середню ціну вживаного бензинового автомобіля не спіткала така доля. Вони трималися на рівні близько 31 000 доларів протягом приблизно року, змінившись не більше ніж на 7% порівняно з минулим роком, і фактично зросли приблизно на 375 доларів з лютого по травень 2024 року.

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Довідка Finance.ua:

Впродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Водночас, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року.

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.

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