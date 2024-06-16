У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю — Finance.ua
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У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю

Технології&Авто
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У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю
У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю, Фото: Toyota
Минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.
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Другий результат у Nissan X-Trail (73 од.)
Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (65 од.)
У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.)
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Також у лідерській трійці: Toyota Prius (57 шт.) та Toyota RAV-4 (54 шт.).
Нагадаємо, сегмент кросоверів — наймасовіший на вторинному ринку, і також найбільший серед електромобілів. Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. Аналітики підрахували, скільки електричних моделей кросоверів придбали українці минулого місяця.
У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.
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За матеріалами:
Finance.ua
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