У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю — Finance.ua

У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю Сьогодні 22:06 — Технології&Авто

У травні продажі гібридних авто зросли вдвічі: які моделі користуються найбільшою популярністю, Фото: Toyota

Минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.

Читайте також У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (363 од.)

Другий результат у Nissan X-Trail (73 од.)

Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (65 од.)

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.)

Читайте також Де українці найчастіше купують нові легковики

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (57 шт.) та Toyota RAV-4 (54 шт.).

Нагадаємо, сегмент кросоверів — наймасовіший на вторинному ринку, і також найбільший серед електромобілів. Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. Аналітики підрахували , скільки електричних моделей кросоверів придбали українці минулого місяця.

У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.