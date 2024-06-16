У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси — Finance.ua

У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси, Фото: freepik

У травні український автопарк поповнився 130 автобусами (включно з мікроавтобусами). Це на 45% менше, ніж торік, але на чверть більше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%.

Найчастіше у травні вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:

Ataman — 22 одиниці;

Citroen — 7 одиниць;

Ford — 7 одиниць.

серед вживаних:

Mercedes-Benz — 25 одиниць;

Volkswagen — 9 одиниць;

Van Hool — 8 одиниць.

Всього з початку року в Україні на свої перші маршрути вийшли 730 автобусів (-28% проти аналогічного періоду 2023 року). З них нових — 415 одиниць (-36%); вживаних — 315 одиниць (-14%).

Нагадаємо, у травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

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