У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси — Finance.ua

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У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси

Технології&Авто
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У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси
У травні на українському ринку зменшився попит на автобуси, Фото: freepik
У травні український автопарк поповнився 130 автобусами (включно з мікроавтобусами). Це на 45% менше, ніж торік, але на чверть більше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%.
Найчастіше у травні вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:
  • Ataman — 22 одиниці;
  • Citroen — 7 одиниць;
  • Ford — 7 одиниць.
серед вживаних:
  • Mercedes-Benz — 25 одиниць;
  • Volkswagen — 9 одиниць;
  • Van Hool — 8 одиниць.
Всього з початку року в Україні на свої перші маршрути вийшли 730 автобусів (-28% проти аналогічного періоду 2023 року). З них нових — 415 одиниць (-36%); вживаних — 315 одиниць (-14%).
Нагадаємо, у травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

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За матеріалами:
Finance.ua
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