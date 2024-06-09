ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня — Finance.ua

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ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня
У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки», — йдеться у повідомленні.

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Десятком найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

ТОП-10 легковиків травня:

  • Toyota RAV-4 — 475 од.;
  • Renault Duster — 391 од.;
  • Mitsubishi L200 — 152 од.;
  • Kia Sportage — 148 од.;
  • Mazda CX5 — 125 од.;
  • Skoda Kodiaq — 121 од.;
  • Toyota Camry — 114 од.;
  • Suzuki SX4 — 113 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 110 од.;
  • BMW X5 — 109 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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