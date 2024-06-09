ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня Сьогодні 10:09 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків травня

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки», — йдеться у повідомленні.

Десятком найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

ТОП-10 легковиків травня:

Toyota RAV-4 — 475 од.;

Renault Duster — 391 од.;

Mitsubishi L200 — 152 од.;

Kia Sportage — 148 од.;

Mazda CX5 — 125 од.;

Skoda Kodiaq — 121 од.;

Toyota Camry — 114 од.;

Suzuki SX4 — 113 од.;

Volkswagen ID.4 — 110 од.;

BMW X5 — 109 од.

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