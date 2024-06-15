Де українці найчастіше купують нові легковики — Finance.ua

Де українці найчастіше купують нові легковики Сьогодні 07:07 — Технології&Авто

Де українці найчастіше купують нові легковики, oneclick.ua

Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

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За місяць кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік. Мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (плюс 11%).

На Київщині було зареєстровано 424 од. (плюс 6%), а в Одеській області — 283 од. (плюс 0,4%).

У Львівській області українці придбали 278 нових авто, що на 5% більше, ніж торік.

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Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.

рекордного показника за останні 10 років. Зокрема, цього Нагадаємо, у травні український ринок вживаних легковиків досягЗокрема, цього вдалося досягти завдяки спрощеним процедурам переоформлення та впливу нового законодавства про мобілізацію.

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