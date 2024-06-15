Де українці найчастіше купують нові легковики — Finance.ua

Де українці найчастіше купують нові легковики
Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.
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За місяць кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік. Мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (плюс 11%).
На Київщині було зареєстровано 424 од. (плюс 6%), а в Одеській області — 283 од. (плюс 0,4%).
У Львівській області українці придбали 278 нових авто, що на 5% більше, ніж торік.
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Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.
Нагадаємо, у травні український ринок вживаних легковиків досяг рекордного показника за останні 10 років. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки спрощеним процедурам переоформлення та впливу нового законодавства про мобілізацію.
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