Де українці найчастіше купують нові легковики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де українці найчастіше купують нові легковики

Технології&Авто
36
Де українці найчастіше купують нові легковики
Де українці найчастіше купують нові легковики, oneclick.ua
Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.
Читайте також
За місяць кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік. Мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (плюс 11%).
На Київщині було зареєстровано 424 од. (плюс 6%), а в Одеській області — 283 од. (плюс 0,4%).
У Львівській області українці придбали 278 нових авто, що на 5% більше, ніж торік.
Читайте також
Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.
Нагадаємо, у травні український ринок вживаних легковиків досяг рекордного показника за останні 10 років. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки спрощеним процедурам переоформлення та впливу нового законодавства про мобілізацію.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.