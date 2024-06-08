Скільки нових авто купили українці у травні: які марки машин у лідерах на українському ринку — Finance.ua

Скільки нових авто купили українці у травні: які марки машин у лідерах на українському ринку
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що на 8% більше ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Водночас, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.
Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota — 928 од.
На другому місці залишається Renault — 440 од.
Третій результат у BMW — 418 шт.
Також в ТОП-5 травня потрапили VW (389 шт.) та Skoda (318 шт.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.
Всього з початку року в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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