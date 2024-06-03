Скільки нових автомобілів українці купують щороку (інфографіка) — Finance.ua

Скільки нових автомобілів українці купують щороку (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Скільки нових автомобілів українці купують щороку (інфографіка)

Українці, незважаючи на повномасштабну війну, почали активніше купувати нові легкові автомобілі. У січні-квітні було куплено трохи більше 20 тисяч авто з нульовим пробігом, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Журналісти видання «Слово і діло» з’ясували, скільки нових автомобілів українці купували до та після початку війни та які марки були найпопулярнішими.

У 2012 році українці купили 237,6 тисячі нових автомобілів, у 2013-му попит трохи впав (на 10,2%) — до 213,3 тисяч. Серед найпопулярніших марок у ті два роки були Hyundai, ЗАЗ та КIA. У 2012 попитом також користувалися ВАЗ і Volkswagen, а в 2013 — Geely і Toyota.

Після початку війни у 2014 році попит на нові автомобілі впав у два рази — за рік українці купили лише 97 тисяч легковиків. Це пов’язано не лише з економічними причинами, а й з окупацією Криму та частини Донбасу. Найпопулярнішими залишалися Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai та Volkswagen.

У 2015 році кількість куплених нових автомобілів скоротилася ще вдвічі - до 46,5 тисяч. Найчастіше, окрім, Toyota та ЗАЗ, українці купували Renault, Nissan та Ford.

Протягом 2016 року українці купили 65,6 тисяч нових легкових автомобілів (+40,9%) — переважно Toyota, Renault, Volkswagen, КIA та Skoda.

Попит на нові автомобілі у 2017 та 2018 роках був приблизно на одному рівні - українці купили 82,2 тисячі та 81,9 тисяч машин відповідно. Серед найпопулярніших марок були Toyota, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda та Nissan.

У 2019 році було куплено 88,4 тисяч нових автомобілів (+8%), в 2020-му — 85,5 тисяч (-3,4%).

Різко попит на нові автомобілі зріс у 2021 році: українці купили 103,3 тисячі легковиків (+20,8%). Популярними марками були Toyota, Renault, КIA, Skoda та Nissan.

Після початку повномасштабної війни українці купили втричі менше нових автомобілів — 37,9 тисячі (-63,3%) у 2022 році. У топ-5 найпопулярніших марок увійшли Toyota, Renault, Skoda, Hyundai та Volkswagen.

Минулого року українці купили 60,9 тисяч нових автомобілів (+60,6%). Цікаво, що окрім Toyota, Renault, Volkswagen та Skoda до п’ятірки найпопулярніших марок увійшла німецька BMW — це вперше за той період, що ми розглядаємо.

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