Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
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Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей
Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей
Минулого місяця українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

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«Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 40%. Далі йдуть електромобілі - 39%, дизельні - 9%, гібридні - 8%, авто з ГБО — 4%», — йдеться в повідомленні.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
  1. Tesla Model Y — 343 од.;
  2. Tesla Model 3 — 323 од.;
  3. Mazda CX5 — 189 од.;
  4. Nissan Rogue — 174 од.;
  5. Hyundai Kona — 172 од.;
  6. Volkswagen Tiguan — 165 од.;
  7. Volkswagen Golf — 152 од.;
  8. Audi E-Tron Sportback — 112 од.;
  9. Nissan Leaf — 110 од.;
  10. Volkswagen ID.4 — 102 од.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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