Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей Сьогодні 08:01 — Технології&Авто

Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей

Минулого місяця українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

«Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 40%. Далі йдуть електромобілі - 39%, дизельні - 9%, гібридні - 8%, авто з ГБО — 4%», — йдеться в повідомленні.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y — 343 од.; Tesla Model 3 — 323 од.; Mazda CX5 — 189 од.; Nissan Rogue — 174 од.; Hyundai Kona — 172 од.; Volkswagen Tiguan — 165 од.; Volkswagen Golf — 152 од.; Audi E-Tron Sportback — 112 од.; Nissan Leaf — 110 од.; Volkswagen ID.4 — 102 од.

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