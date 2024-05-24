Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Які авто віком до 5 років купують українці: ТОП-10 моделей
Минулого місяця українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.
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«Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 40%. Далі йдуть електромобілі - 39%, дизельні - 9%, гібридні - 8%, авто з ГБО — 4%», — йдеться в повідомленні.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 343 од.;
- Tesla Model 3 — 323 од.;
- Mazda CX5 — 189 од.;
- Nissan Rogue — 174 од.;
- Hyundai Kona — 172 од.;
- Volkswagen Tiguan — 165 од.;
- Volkswagen Golf — 152 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 112 од.;
- Nissan Leaf — 110 од.;
- Volkswagen ID.4 — 102 од.
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