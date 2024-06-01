Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі — Finance.ua

Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі Сьогодні 07:12 — Технології&Авто

Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі, Фото: freepik

За січень-березень в Україну імпортували майже 10,8 тис вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331,3 млн доларів.

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що з цієї кількості було нових 4,8 тис. од. та близько 6 тис. вживаних авто.

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Найбільшим постачальником вантажівок в цей період була Польща, звідки в Україну було завезено майже 2,2 тис авто.

Топ-5 країн постачальників вантажних авто:

Польща — 2 195 од.;

Словаччина — 1 492 од;

Китай — 1 039 од;

Угорщина — 999 од;

Німеччина — 949 од.

Нагадаємо, за І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.

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