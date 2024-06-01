Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі — Finance.ua

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Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі

Технології&Авто
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Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі
Стало відомо, з якої країни імпортували найбільше вантажівок у І кварталі, Фото: freepik
За січень-березень в Україну імпортували майже 10,8 тис вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331,3 млн доларів.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що з цієї кількості було нових 4,8 тис. од. та близько 6 тис. вживаних авто.
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Найбільшим постачальником вантажівок в цей період була Польща, звідки в Україну було завезено майже 2,2 тис авто.
Топ-5 країн постачальників вантажних авто:
  • Польща — 2 195 од.;
  • Словаччина — 1 492 од;
  • Китай — 1 039 од;
  • Угорщина — 999 од;
  • Німеччина — 949 од.
Нагадаємо, за І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.
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За матеріалами:
Finance.ua
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