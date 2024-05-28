10 країн, з яких українці найбільше імпортували легкових авто (інфографіка) — Finance.ua
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10 країн, з яких українці найбільше імпортували легкових авто (інфографіка)

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10 країн, з яких українці найбільше імпортували легкових авто (інфографіка)
10 країн, з яких українці найбільше імпортували легкових авто (інфографіка)
За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
Для порівняння, за І квартал 2023 року в Україну було завезено 52 тис. автомобілів (на 67% менше, ніж у І кварталі 2024 року) із заявленою вартістю понад $705,8 млн (на 61% менше, ніж у І кварталі 2024 року) та до бюджету сплачено 7,4 млрд грн (на 49% менше, ніж у І кварталі 2024 року).

10 країн, з яких найбільше імпортували авто

Найбільше машин завезли з:
  • Німеччини — 17,1 тис. авто;
  • США — 14,5 тис. авто;
  • Китаю — 9,1 тис. авто.
До ТОП-5 увійшли автомобілі з Японії - 8,9 тис. авто та Південної Кореї - 4,4 тис. авто.
Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автівки в Україну, закривають: Словаччина — 4,2 тис автомобілів, Франція — 4,1 тис. автомобілів, Мексика — 4 тис. автомобілів, Велика Британія — 3,7 тис. автомобілів та Чехія 3,7 тис. автомобілів.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua

10 країн імпорту авто за вартісним обсягом

За вартісними обсягами найбільший імпорт авто завезено з США — на $211,2 млн (до держбюджету було сплачено 2 млрд грн), Німеччини — $168,7 млн (до держбюджету сплачено понад 2,1 млрд грн), Китаю — $138,2 млн (держбюджет отримав 182,3 млн грн).
До ТОП-5 за заявленою вартістю імпортованих машин увійшли Японія — $133,6 млн (бюджет отримав майже 1,8 млрд грн) та Словаччина — $81,7 млн (до держбюджету сплачено 788,4 млн грн).
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
До десятки країн, за вартісними обсягами імпортованих легкових авто, увійшли:
  • Велика Британія — на $59,6 млн (до бюджету сплачено майже 492 млн грн);
  • Угорщина — $53,2 млн (515,3 млн грн);
  • Південна Корея — $49,3 млн (468,4 млн грн);
  • Польща — $40,2 млн (понад 351,6 млн грн);
  • Румунія — $38,8 млн (311,9 млн грн).
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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