В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами — Finance.ua

В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами
У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р», — повідомили в Укравтопромі.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster — 372 од.;
- BMW X3 — 128 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125 од.;
- Volkswagen Touareg — 111 од.;
- BMW X4 — 71 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 485 од.;
- Skoda Octavia — 343 од.;
- Volkswagen Passat — 324 од.;
- Nissan Qashqai — 297 од.;
- Volkswagen Golf — 169 од.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.
Купити онлайн карту Assistance
Поділитися новиною