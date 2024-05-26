В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами — Finance.ua

В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами Сьогодні 21:10 — Технології&Авто

В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами

У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р», — повідомили в Укравтопромі.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster — 372 од.; BMW X3 — 128 од.; Toyota Land Cruiser Prado — 125 од.; Volkswagen Touareg — 111 од.; BMW X4 — 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 485 од.; Skoda Octavia — 343 од.; Volkswagen Passat — 324 од.; Nissan Qashqai — 297 од.; Volkswagen Golf — 169 од.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.