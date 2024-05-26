В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами — Finance.ua

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В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами

Технології&Авто
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В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами
В Україні зменшився попит на авто з дизельними двигунами
У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р», — повідомили в Укравтопромі.
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Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster — 372 од.;
  2. BMW X3 — 128 од.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 125 од.;
  4. Volkswagen Touareg — 111 од.;
  5. BMW X4 — 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane — 485 од.;
  2. Skoda Octavia — 343 од.;
  3. Volkswagen Passat — 324 од.;
  4. Nissan Qashqai — 297 од.;
  5. Volkswagen Golf — 169 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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