«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка) — Finance.ua

«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка) Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка)

Хороші новини для тих, у кого вже є автівка з газобалонним обладнанням — ціни на «автогаз» помітно знизилися. Лише за місяць середня ціна скрапленої пропан-бутанової суміші впала з 28 до 26,6 грн, що фактично удвічі дешевше від бензину чи дизпального.

Як повідомляють експерти auto.ria , статистика переобладнань наразі не надто показна: щомісяця в середньому у поточному році ГБО (мається на увазі офіційно) з’являлося на 1,8 тис. легковиків (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС). Як для чималої країни — значення невелике.

Аналітики визначили, на які марки найчастіше встановлювали «автогаз» у квітні:

Toyota — 157 шт.

Volkswagen — 142 шт.

Huyndai — 123 шт.

ВАЗ — 106 шт.

Skoda — 96 шт.

Nissan — 95 шт.

Mitsubishi — 90 шт.

Ford — 86 шт.

Renault — 83 шт.

Jeep — 72 шт.

ТОП-10 найпопулярніших моделей, які отримали у квітні нові «техпаспорти» з «вписаним газом»:

Skoda Octavia — 57 шт. Mitsubishi Outlander — 52 шт. Volkswagen Golf — 45 шт. Hyundai Tucson — 45 шт. Toyota Camry — 43 шт. Renault Megane — 43 шт. Nissan Rogue — 42 шт. Dodge Journey — 41 шт. Volkswagen Passat — 37 шт. Daewoo Lanos — 36 шт.

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