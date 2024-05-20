«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка) — Finance.ua
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«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка)

Технології&Авто
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«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка)
«Автогаз» подешевшав: найпопулярніші легковики з ГБО (інфографіка)
Хороші новини для тих, у кого вже є автівка з газобалонним обладнанням — ціни на «автогаз» помітно знизилися. Лише за місяць середня ціна скрапленої пропан-бутанової суміші впала з 28 до 26,6 грн, що фактично удвічі дешевше від бензину чи дизпального.

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Як повідомляють експерти auto.ria, статистика переобладнань наразі не надто показна: щомісяця в середньому у поточному році ГБО (мається на увазі офіційно) з’являлося на 1,8 тис. легковиків (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС). Як для чималої країни — значення невелике.
Аналітики визначили, на які марки найчастіше встановлювали «автогаз» у квітні:
  • Toyota — 157 шт.
  • Volkswagen — 142 шт.
  • Huyndai — 123 шт.
  • ВАЗ — 106 шт.
  • Skoda — 96 шт.
  • Nissan — 95 шт.
  • Mitsubishi — 90 шт.
  • Ford — 86 шт.
  • Renault — 83 шт.
  • Jeep — 72 шт.
ТОП-10 найпопулярніших моделей, які отримали у квітні нові «техпаспорти» з «вписаним газом»:
  1. Skoda Octavia — 57 шт.
  2. Mitsubishi Outlander — 52 шт.
  3. Volkswagen Golf — 45 шт.
  4. Hyundai Tucson — 45 шт.
  5. Toyota Camry — 43 шт.
  6. Renault Megane — 43 шт.
  7. Nissan Rogue — 42 шт.
  8. Dodge Journey — 41 шт.
  9. Volkswagen Passat — 37 шт.
  10. Daewoo Lanos — 36 шт.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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