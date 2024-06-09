У травні спостерігався справжній бум «дарування» автомобілів — Finance.ua

У травні спостерігався справжній бум «дарування» автомобілів Сьогодні 12:01 — Технології&Авто

У травні спостерігався справжній бум «дарування» автомобілів, oneclick.ua

Минулого місяця український ринок вживаних легковиків досяг рекордного показника за останні 10 років. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки спрощеним процедурам переоформлення та впливу нового законодавства про мобілізацію.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що кількість перших реєстрацій і внутрішніх перепродажів авто з пробігом склала 182,2 тисячі одиниць, що на 79,1% більше порівняно з травнем 2023 року.

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Також левову частку цього рекордного результату забезпечили внутрішні продажі вживаних легковиків — 162,2 тисячі операцій, що майже вдвічі більше, ніж торік.

Експерти оцінили, що справжня кількість фактичних купівель-продажів між незалежними сторонами становила близько 80−85 тисяч.

Решта угод, майже половина від загальної кількості, відбувалися між членами сімей чи родинами. Ймовірно, це пов’язано з намаганням українців випередити окремі норми нових законів про мобілізацію.

Причини переоформлень авто

Однією з причин цього неординарного явища є законодавчі зміни, що передбачають можливість вилучення транспортних засобів для оборонних потреб у фізичних осіб, якщо вони мають у власності два і більше авто.

У зв’язку з цим багато українців почали переоформлювати свої транспортні засоби на членів сім'ї або дарувати їх, що також пояснює різке зростання кількості «дарування» автомобілів.

У травні було офіційно подаровано 9569 легкових машин, 1489 вантажівок, 31 автобус та інша техніка.

Найактивнішими регіонами з найбільшою кількістю угод стали:

Київська область — 55,6 тис.;

— 55,6 тис.; місто Київ — 16,4 тис.;

— 16,4 тис.; Дніпропетровська — 10,7 тис.;

— 10,7 тис.; Львівська — 10,6 тис.;

— 10,6 тис.; Одеська — 9,4 тис.

Також зросла кількість перепродажів у застосунку «Дія». На початку функціонування цього дистанційного способу продажу щомісяця відбувалося близько 10 тисяч угод, у квітні ця кількість зросла до 28,3 тис., а у травні новітній системі довірилися вже 44,4 тисячі власників легковиків.

Загалом від запуску перереєстрації в «Дії» у грудні минулого року за її допомогою було переоформлено 102 тисячі легковиків. Частка таких перереєстрацій у травні при цьому склала 28%.

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Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких частково тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії:

Херсонська область — 615 угод;

Донецька область — 1 242 угоди.

Нагадаємо, переоформити авто можна як онлайн, так і офлайн. Зробити це можна у «Дії» або звернувшись до Сервісного центру МВС відповідно.

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Обозреватель За матеріалами:

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