ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка)
Сегмент кросоверів — наймасовіший на вторинному ринку, і також найбільший серед електромобілів. Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. Аналітики підрахували, скільки електричних моделей кросоверів придбали українці минулого місяця.
У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.
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Серед виробників яких лідирує Tesla з вагомою часткою 27,3%, далі, з подвійним відривом слідує Volkswagen (13,3%). До трійки лідерів також увійшов Hyundai (11,7%). Наведені на слайді 15 марок фактично покривають весь ринок — 96,3%. За його межами залишається кілька маловідомих виробників.
Щодо найпопулярніших моделей, то першість тут дісталася американському продукту — Tesla Model Y. Друге місце у Hyundai Kona, який покупці цінують за хороше оснащення та наявність «далекобійних» версій з акумулятором ємкістю 64 кВт-год. Третій у цьому списку — Volkswagen ID.4, здебільшого у версії Crozz.
15 найпопулярніших електричних кросоверів
та середні ціни на них
- Tesla Model Y
Середня ціна — $35 000
- Hyundai Kona
$18 600
- Volkswagen ID.4
$27 900
- Jaguar I-Pace
$30 500
- Audi e-tron
$40 900
- KIA Niro
$19 800
- Tesla Model X
$38 000
- KIA Soul
$10 000
- Honda M-NV
$19 300
- Volkswagen ID.6
$33 000
- Audi e-tron Sportback
$47 100
- Nissan Ariya
$29 100
- BMW iX
$66 000
- Ford Mustang Mach-E
$38 000
- Mercedes-Benz EQC
$47 300
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