ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка) Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

Сегмент кросоверів — наймасовіший на вторинному ринку, і також найбільший серед електромобілів. Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. Аналітики підрахували , скільки електричних моделей кросоверів придбали українці минулого місяця.

У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.

Серед виробників яких лідирує Tesla з вагомою часткою 27,3%, далі, з подвійним відривом слідує Volkswagen (13,3%). До трійки лідерів також увійшов Hyundai (11,7%). Наведені на слайді 15 марок фактично покривають весь ринок — 96,3%. За його межами залишається кілька маловідомих виробників.

Щодо найпопулярніших моделей, то першість тут дісталася американському продукту — Tesla Model Y. Друге місце у Hyundai Kona, який покупці цінують за хороше оснащення та наявність «далекобійних» версій з акумулятором ємкістю 64 кВт-год. Третій у цьому списку — Volkswagen ID.4, здебільшого у версії Crozz.

15 найпопулярніших електричних кросоверів

та середні ціни на них

Tesla Model Y

Середня ціна — $35 000

Hyundai Kona

$18 600

Volkswagen ID.4

$27 900

Jaguar I-Pace

$30 500

Audi e-tron

$40 900

KIA Niro

$19 800

Tesla Model X

$38 000

KIA Soul

$10 000

Honda M-NV

$19 300

Volkswagen ID.6

$33 000

Audi e-tron Sportback

$47 100

Nissan Ariya

$29 100

BMW iX

$66 000

Ford Mustang Mach-E

$38 000

Mercedes-Benz EQC

$47 300



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