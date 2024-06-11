ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
9
Сегмент кросоверів — наймасовіший на вторинному ринку, і також найбільший серед електромобілів. Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. Аналітики підрахували, скільки електричних моделей кросоверів придбали українці минулого місяця.
У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.

Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити

Серед виробників яких лідирує Tesla з вагомою часткою 27,3%, далі, з подвійним відривом слідує Volkswagen (13,3%). До трійки лідерів також увійшов Hyundai (11,7%). Наведені на слайді 15 марок фактично покривають весь ринок — 96,3%. За його межами залишається кілька маловідомих виробників.
ТОП-15 найпопулярніших електричних кросоверів в Україні (інфографіка)
Щодо найпопулярніших моделей, то першість тут дісталася американському продукту — Tesla Model Y. Друге місце у Hyundai Kona, який покупці цінують за хороше оснащення та наявність «далекобійних» версій з акумулятором ємкістю 64 кВт-год. Третій у цьому списку — Volkswagen ID.4, здебільшого у версії Crozz.

15 найпопулярніших електричних кросоверів

та середні ціни на них
  1. Tesla Model Y
    Середня ціна — $35 000
  2. Hyundai Kona
    $18 600
  3. Volkswagen ID.4
    $27 900
  4. Jaguar I-Pace
    $30 500
  5. Audi e-tron
    $40 900
  6. KIA Niro
    $19 800
  7. Tesla Model X
    $38 000
  8. KIA Soul
    $10 000
  9. Honda M-NV
    $19 300
  10. Volkswagen ID.6
    $33 000
  11. Audi e-tron Sportback
    $47 100
  12. Nissan Ariya
    $29 100
  13. BMW iX
    $66 000
  14. Ford Mustang Mach-E
    $38 000
  15. Mercedes-Benz EQC
    $47 300
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.