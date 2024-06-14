Стало відомо, яка країна випускає найбільше електромобілів у Європі — Finance.ua

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Стало відомо, яка країна випускає найбільше електромобілів у Європі

Технології&Авто
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Стало відомо, яка країна випускає найбільше електромобілів у Європі
Стало відомо, яка країна випускає найбільше електромобілів у Європі
У 2023 році німецькі автозаводи виготовили близько 1,27 мільйона електромобілів та плагін-гібридів. Країна також посідає 2 місце після Китаю у світі за випуском авто на електротязі.
За даними німецької асоціації автомобільної промисловості, у 2023 році з німецьких конвеєрів зійшло 995 000 електромобілів.
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Цікаво, що 76% німецьких електромобілів продаються за кордоном. Німеччина, яка є батьківщиною таких ключових автовиробників, як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, лідирує в Європі за кількістю вироблених електромобілів, друге та третє місця посідають Іспанія та Франція з результатом у 256 000 і 225 000 авто відповідно.
Раніше Федеральне управління автомобільного транспорту підрахувало, що до 1 січня 2030 року в Німеччині буде зареєстровано близько 10 мільйонів електромобілів. Залежно від розміру поточного парку транспортних засобів, це відповідатиме частці електромобілів у 20−25%.
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Проте виробництво електромобілів у Німеччині зіштовхнулося з перешкодами. Урядова програма субсидування електромобілів у Німеччині, яка мала тривати до кінця 2024 року, була раптово закрита в грудні після перегляду бюджету на 2024 рік.
Німецькі автовиробники стикаються зі складнощами розробки програмного забезпечення та ланцюжків поставок. Крім того, німецьким автовиробникам часто доводиться співпрацювати з американськими та східноазіатськими компаніями, щоб задовольнити свої потреби в акумуляторах, що призводить до проблем із залежністю та повільнішими темпами розробки акумуляторних технологій.
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Але Німеччина в останні роки також нарощує свої можливості виробництва акумуляторів. Так, Volkswagen співпрацює з такими фірмами, як Northvolt, щоб забезпечити стабільний ланцюг поставок акумуляторів для електромобілів.
За матеріалами:
newsyou.info
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