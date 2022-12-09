День фінансів: курс долара до кінця року, рейтинг банків за вкладами, інфляція у 2023 — Finance.ua

День фінансів: курс долара до кінця року, рейтинг банків за вкладами, інфляція у 2023
П’ятниця, 9 грудня. Прогнози Мінекономіки, НБУ та Укренерго.
Курс долара. ВВП. Інфляція. Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що у Міністерстві економіки не прогнозують змін курсу долара найближчим часом, девальвація очікується наступного року. Через обстріли енергетичної інфраструктури України з боку рф падіння ВВП у листопаді може скласти 41%, а за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%. За його словами, обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф будуть мати негативний вплив і на інфляцію.
- До речі, за даними НБУ, зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. А у II кварталі наступного року очікується початок циклу сповільнення річної інфляції.
Планові відключення у планах. За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків — зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. На це потрібно ще декілька днів. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.
- Додамо, що Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли росією енергоінфраструктури. Зараз розглядається кілька сценаріїв.
Рейтинг банків за вкладами. Як повідомляє НБУ, станом на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 307,7 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 151,7 млрд гривень.
Кредити під час війни. У зв’язку з війною є ряд позичальників, котрі не можуть платити за кредити так, як раніше, оскільки їх доходи суттєво знизились. Згідно з законом, що регулює ряд норм під час дії воєнного стану та ще 30 днів після, за несплату кредиту деякі штрафні санкції не нараховуються, а пеня списується. Тож журналісти запитали у адвокатів, чи є якісь пом’якшення для позичальників у юридичному розрізі.
Податкова реформа у ЄС. ЄС готує найбільшу реформу ПДВ з моменту запуску єдиного ринку. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову цифрову звітність компаній, що продають товари через кордони в межах блоку, в режимі реального часу, щоб допомогти владі ловити шахраїв, які заробляють мільярди.
- Також Рада ЄС ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.
Санкції проти рф. Зараз в Україні запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з рф. Уряд також рекомендує санкції ще проти понад 6 000 осіб. Зокрема щодо понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери; понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв, а також понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.
- У свою чергу Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
- Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США дозволило банкам Казахстану проводити операції з картками російської платіжної системи «Мир».
росіянам заборонили керувати в Україні фінустановами. Національний банк України з 19 листопада заборонив громадянам країн-агресорів бути керівниками та працівниками банків і небанківських фінансових установ, а також здійснювати фінансовий моніторинг. Регулятор наголошує на необхідності дотримання вимог закону у найкоротші строки. Перелік посад — за посиланням.
PayPal розширює свій криптосервіс. Американська платіжна компанія PayPal заявила, що розширить свій криптосервіс у Люксембурзі в найближчі дні. Це дасть змогу жителям країни купувати, тримати і продавати криптовалюти через додаток платформи. Очікується, що цей сервіс може «відкрити ворота» для інших 26 країн блоку ЄС, щойно вступить в дію положення про ринки криптоактивів (MiCA).
Відмітимо, що багато проектів у криптовалютному світі розпочинаються з проведення ICO. Проведення різних ICO пов’язані з ризиком потенційних інвесторів, а STO — проста та безпечна модель залучення коштів і є альтернативою ICO. У новому матеріалі Finance.ua розбирався, що таке ICO, що таке STO, які переваги та нюанси:
Security Token Offering як альтернатива ICO
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