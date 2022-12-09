День фінансів: курс долара до кінця року, рейтинг банків за вкладами, інфляція у 2023 — Finance.ua

День фінансів: курс долара до кінця року, рейтинг банків за вкладами, інфляція у 2023 Сьогодні 17:50

П’ятниця, 9 грудня. Прогнози Мінекономіки, НБУ та Укренерго.

Курс долара. ВВП. Інфляція. Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що у Міністерстві економіки не прогнозують змін курсу долара найближчим часом, девальвація очікується наступного року. Через обстріли енергетичної інфраструктури України з боку рф падіння ВВП у листопаді може скласти 41%, а за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%. За його словами, обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф будуть мати негативний вплив і на інфляцію.

До речі, за даними НБУ, зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. А у II кварталі наступного року очікується початок циклу сповільнення річної інфляції.

Планові відключення у планах. За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків — зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. На це потрібно ще декілька днів. Лише тоді буде змога повернутися За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків — зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. На це потрібно ще декілька днів. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень

Додамо, що Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли росією енергоінфраструктури. Зараз розглядається кілька сценаріїв.

Рейтинг банків за вкладами. Як повідомляє НБУ, станом на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб. Як повідомляє НБУ, станом на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 307,7 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 151,7 млрд гривень.

Кредити під час війни. У зв’язку з війною є ряд позичальників, котрі не можуть платити за кредити так, як раніше, оскільки їх доходи суттєво знизились. Згідно з законом, що регулює ряд норм під час дії воєнного стану та ще 30 днів після, за несплату кредиту деякі штрафні санкції не нараховуються, а пеня списується. Тож журналісти запитали у адвокатів, чи є якісь У зв’язку з війною є ряд позичальників, котрі не можуть платити за кредити так, як раніше, оскільки їх доходи суттєво знизились. Згідно з законом, що регулює ряд норм під час дії воєнного стану та ще 30 днів після, за несплату кредиту деякі штрафні санкції не нараховуються, а пеня списується. Тож журналісти запитали у адвокатів, чи є якісь пом’якшення для позичальників у юридичному розрізі.

Податкова реформа у ЄС. ЄС готує ЄС готує найбільшу реформу ПДВ з моменту запуску єдиного ринку. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову цифрову звітність компаній, що продають товари через кордони в межах блоку, в режимі реального часу, щоб допомогти владі ловити шахраїв, які заробляють мільярди.

Також Рада ЄС ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.

Санкції проти рф. Зараз в Україні Зараз в Україні запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з рф. Уряд також рекомендує санкції ще проти понад 6 000 осіб. Зокрема щодо понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери; понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв, а також понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.

У свою чергу Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США дозволило банкам Казахстану проводити операції з картками російської платіжної системи «Мир».

росіянам заборонили керувати в Україні фінустановами. Національний банк України з 19 листопада заборонив громадянам країн-агресорів бути керівниками та працівниками банків і небанківських фінансових установ, а також здійснювати фінансовий моніторинг. Регулятор наголошує на необхідності дотримання вимог закону у найкоротші строки. Перелік посад — Національний банк України з 19 листопада заборонив громадянам країн-агресорів бути керівниками та працівниками банків і небанківських фінансових установ, а також здійснювати фінансовий моніторинг. Регулятор наголошує на необхідності дотримання вимог закону у найкоротші строки. Перелік посад — за посиланням

PayPal розширює свій криптосервіс. Американська платіжна компанія PayPal заявила, що Американська платіжна компанія PayPal заявила, що розширить свій криптосервіс у Люксембурзі в найближчі дні. Це дасть змогу жителям країни купувати, тримати і продавати криптовалюти через додаток платформи. Очікується, що цей сервіс може «відкрити ворота» для інших 26 країн блоку ЄС, щойно вступить в дію положення про ринки криптоактивів (MiCA).

Відмітимо, що багато проектів у криптовалютному світі розпочинаються з проведення ICO. Проведення різних ICO пов’язані з ризиком потенційних інвесторів, а STO — проста та безпечна модель залучення коштів і є альтернативою ICO. У новому матеріалі Finance.ua розбирався, що таке ICO, що таке STO, які переваги та нюанси:

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