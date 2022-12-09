США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою — Finance.ua
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США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою

Світ
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США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою
США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
Про це повідомляють Держдеп США, та Мінфін США.
«У партнерстві з високопоставленими чиновниками IRGC-QF мережа компаній Аяна сприяла постачанню іранської нафти до Китайської Народної Республіки і росії», — сказано в повідомленні.
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Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції — Сили Qods.
Крім Аяна, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку ще чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб, а також заблокувало майно одного судна, пов’язаного з операціями в обхід санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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