США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою — Finance.ua

США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою Сьогодні 11:47 — Світ

США ввели санкції проти десятків компаній за торгівлю іранською нафтою

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

«У партнерстві з високопоставленими чиновниками IRGC-QF мережа компаній Аяна сприяла постачанню іранської нафти до Китайської Народної Республіки і росії», — сказано в повідомленні.

Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції — Сили Qods.

Крім Аяна, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку ще чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб, а також заблокувало майно одного судна, пов’язаного з операціями в обхід санкцій.

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Українська правда За матеріалами:

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