Чи можна не платити за кредит під час війни — Finance.ua

Чи можна не платити за кредит під час війни Сьогодні 09:08 — Кредит&Депозит

Чи можна не платити за кредит під час війни

З початком повномасштабної війни офіційний курс долара зріс на 25%, відтак доходи населення знизились. Також деякі громадяни втратили й саме джерело доходів, відповідно частка непрацюючих кредитів зросла.

Банки своєю чергою пропонують українцям кредитні канікули, якщо ті мають прострочу в понад 90 днів. Однак у багатьох могло через це скластись хибна думка, що кредитні канікули дорівнює не платити за кредит та відсотки по ньому.

Що таке непрацюючі кредити

Непрацюючі кредити (NPL — non-performing loans) — це кредити за тілом або відсотками за якими є прострочка в понад 90 днів, або ж ті, де позичальник, скоріш за все, не виконає своїх зобов’язань.

Загалом в держбанках сконцентровано близько 80% таких кредитів.

«Повномасштабна війна очікувано призведе до суттєвого погіршення платоспроможності позичальників, а отже — до зростання втрат від кредитного ризику та частки NPL», — підкреслюють в НБУ.

Аналітик Євген Дубогриз пояснює , що у зв’язку з війною є ряд позичальників, котрі не можуть платити так, як раніше, оскільки їх доходи суттєво знизились, або ж їх бізнес зруйновано і платити просто немає з чого. Відтак вони користуються так званими кредитними канікулами, тобто «не платять тут і зараз».

«Норма про кредитні канікули — це про полегшення умов для позичальників. Для банків вона нічого не змінює в плані непрацюючих кредитів — якщо позичальник не платить, не може чи не зможе платити, то це NPL. Незалежно від того, чи він платить зараз. Незалежно від того, чи має право — юридично — відтермінувати», — зазначає Дубогриз.

Чи можна не платити за кредит

Згідно з законом, що регулює ряд норм під час дії воєнного стану та ще 30 днів після, деякі штрафні санкції не нараховуються, а пеня списується тощо. Тож журналісти запитали в адвокатів, чи є якісь пом’якшення для позичальників у юридичному розрізі.

Адвокат Ігор Чудовський, у коментарі розповідає, що торгово-промислова палата визнала, що під час воєнного стану може застосовуватися норма про встановлення форс-мажорних обставин для боржників банків.

«Якщо кредитор, а саме банк звернеться до суду з позовом про стягнення боргу то суд може застосувати норму про форс-мажор при сплаті боржником боргу і нарахувати до стягнення тільки суму кредиту та відсотки. Інші нарахування у вигляді пені та штрафів під час війни не нараховуються. Ще діє мораторій на стягнення предмета іпотеки та виселення з житла. Це саме ті норми які діють під час воєнного стану», — каже адвокат.

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За словами експерта, таким чином, треба зробити висновки, що борг треба сплачувати, а якщо виникають труднощі при сплаті, то варто «домовлятися з банком про умови сплати кредиту, а саме про відстрочку або зміну суми та графіку платежів». Адвокат радить українцям оформлювати подібні домовленості письмово як додаткові угоди.

Інша експертка, адвокатка АО Legal Strategy Оксана Дурова, зазначила, що законодавство України до впровадження воєнного стану не передбачало такої підстави для несплати кредиту як втрата роботи або відсутність будь-яких джерел фінансування.

Проте, наразі передбачені певні пом’якшення щодо оплати кредитів. Так, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 ЦК, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення.

Тобто неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Натомість, щоб допомогти клієнтам, банки впроваджують так звані кредитні канікули, або програми реструктуризації кредитного боргу. Це може бути позитивним моментом для клієнта, якому рано чи пізно доведеться сплатити кредит та понести певні негативні наслідки. Відта позичальнику просто не вигідно накопичувати борг і не вносити хоча б якісь помірні суми для оплати кредиту.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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