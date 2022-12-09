ЄС затвердив рішення не визнавати документи, видані росією на окупованих територіях України — Finance.ua

ЄС затвердив рішення не визнавати документи, видані росією на окупованих територіях України Сьогодні 12:22 — Світ

ЄС затвердив рішення не визнавати документи, видані росією на окупованих територіях України

Рада ЄС ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.

Таке рішення оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС ухвалила рішення не приймати російські документи на подорож, що були видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії. Це рішення є відповіддю на російську неспровоковану та нічим не виправдану збройну агресію проти України та на російську практику видачі російських міжнародних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Воно (рішення Ради ЄС. — Ред.) враховує також одноосібне рішення росії визнати незалежність територій Грузії, Абхазії та Південної Осетії, у 2008 році», — йдеться у повідомленні.

Читайте також У росії загальмував друк паспортів — не вистачає імпортних принтерів

Таким чином, російські документи на подорож, що видані у цих регіонах або мешканцям цих тимчасово окупованих територій України, не будуть прийматися як чинні документи на подорож для отримання віз або для перетину кордонів Шенгенської зони.

Як зазначається у повідомленні, російські документи, що видані таким чином, вже не визнаються або знаходяться на стадії невизнання у країнах ЄС. Прийняте сьогодні рішення покликане встановити спільний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішніх кордонів та спільну візову політику, а також захистити безпеку країн-членів ЄС.

Як повідомлялося, від початку окупації Криму у березні 2014 року росія почала видавати російські міжнародні паспорти мешканцям півострова. Пізніше, у квітні 2019 року, така практика була поширена на окремі райони Луганської та Донецької областей. У 2022 році окупаційна влада почала роздавати російські паспорти також мешканцям тимчасово захоплених районів Запорізької та Херсонської областей.

ЄС розглядає такі дії як ще один прояв порушення суверенітету та територіальної цілісності України, чергове порушення росією міжнародного права та проводить послідовну політику невизнання спроб росії анексувати тимчасово окуповані території України, а також Грузії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.