У росії загальмував друк паспортів — не вистачає імпортних принтерів — Finance.ua

У росії загальмував друк паспортів — не вистачає імпортних принтерів Сьогодні 04:46 — Світ

У росії загальмував друк паспортів — не вистачає імпортних принтерів

МВС рф попередило про нестачу імпортних принтерів для друку російських паспортів. Виготовляти вітчизняні принтери можна, але це «з усіх боків нерентабельна історія», зазначають учасники ринку.

Про це пише видання « Ведомости ».

Для друку внутрішніх паспортів МВС рф використало матричні принтери іноземних постачальників, але нові не завозять, а старі не обслуговують через санкції, заявив начальник департаменту інформтехнологій, зв’язку та захисту МВС рф Юрій Войнов.

У росії ці принтери не випускають — «так історично склалося», зазначив він. Відомство готове замовляти вітчизняну техніку, але спершу її має хтось розробити, причому відповідно до особливих вимог до якості.

Учасники ринку зазначають, що російські держоргани використовували японські Epson та OKI, а також американську Lexmark та італійську Olivetti.

OKI та Olivetti не мали офіційних представництв у росії, Epson та Lexmark пішли з країни.

Закупленого обладнання має вистачити на рік, вважають у Softline та Telecom Daily. Але відомство багато в чому залежить від наявності в країні запчастин і розхідників, тож у майбутньому можливі затримки з друком нових документів. А заповнювати паспорти повністю від руки не вийде — згідно з чинним законом, частина даних вноситься виключно «з використанням спеціального принтера».

Завезти техніку можна через паралельний імпорт, але потрібно знати, скільки принтерів і кому знадобиться і яких моделей. Проблема також у тому, що на таку техніку не поширюватиметься гарантія, а «купувати техпідтримку дуже дорого».

Очікувати, що російські компанії запустять виробництво матричних принтерів найближчими роками, теж «не варто», заявляє гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: попит на них не покриє витрати на запуск.

За словами іншого джерела, доведеться вирішувати питання з правом на інтелектуальну власність і сумісністю ПЗ. «Це з усіх боків нерентабельна історія», — підсумовує він.

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