В Україні ціни на популярний фрукт б’ють всі рекорди — Finance.ua
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В Україні ціни на популярний фрукт б’ють всі рекорди

Особисті фінанси
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В Україні за останні три місяці дуже зросли у ціні улюблені багатьма фрукти. Мова йде про банани.
Про це повідомляє East Fruit.
Закупівельна вартість перевищила минулорічний рекорд, досягнувши 49,8 грн за кілограм. У супермаркетах ціна за кілограм бананів вже сягає близько 70 гривень.
Причиною такого зростання є кліматичні зміни, які обмежують обсяги виробництва бананів у Центральній Америці, а також високі ціни на яблука, що стимулюють підвищення цін на банани у цьому регіоні.
Андрій Ярмак, економіст з інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, вказує на дві ключові причини зростання вартості бананів у Східній Європі цього року.
По-перше, він наголошує на впливі кліматичних змін на обсяги виробництва бананів у країнах Центральної Америки.
Це збільшує попит на банани з Еквадору, основного постачальника цього продукту для України та інших країн регіону. З іншого боку, високі ціни на яблука дозволяють оптовим та роздрібним торговцям підвищувати вартість бананів.
Україна зафіксувала різкий ріст оптових цін на банани, які досягли рекордних $1,26 (49,80 грн) за кілограм і перевищили минулорічний показник у $1,23 (48,62 грн).
Зазвичай ціни на банани в Україні були нижчими, але вторгнення росії призвело до блокування портів, що спричинило різке підвищення цін на місцевому ринку, оскільки тепер банани ввозяться з інших країн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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