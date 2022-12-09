PayPal анонсувала запуск криптосервіса у Люксембурзі — Finance.ua

PayPal анонсувала запуск криптосервіса у Люксембурзі
Американська платіжна компанія PayPal заявила, що розширить свій криптосервіс у Люксембурзі «в найближчі дні». Це дасть змогу жителям країни купувати, тримати і продавати криптовалюти через додаток платформи.
Люксембург, в якому знаходиться європейська штаб-квартира PayPal, може «відкрити ворота» для інших 26 країн блоку ЄС, щойно вступить в дію положення про ринки криптоактивів (MiCA).
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Цей регуляторний режим теоретично повинен дати фірмам, зареєстрованим в будь-якій країні ЄС, ліцензію на надання своїх послуг по всьому Євросоюзу за допомогою процесу, відомого як паспортизація.
У жовтні 2020 року PayPal уперше запустив криптосервіс у США. Наступною країною, в яку платіжна компанія розширила свої криптоуслуги стала Великобританія у 2021 році.
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