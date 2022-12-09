США дозволили банкам однієї з країн працювати з російськими картками «Мир» — Finance.ua
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США дозволили банкам однієї з країн працювати з російськими картками «Мир»

Фінтех і Картки
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США дозволили банкам однієї з країн працювати з російськими картками «Мир»
США дозволили банкам однієї з країн працювати з російськими картками «Мир»
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) дозволило банкам Казахстану проводити операції з картками російської платіжної системи «Мир».
Як повідомляє Агентство Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку, OFAC не заперечує проти використання карт «Мир» росіянами, які виїхали в Казахстан, як приватні особи.
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При цьому, як зазначається в повідомленні, операції з картками «Мир» залишаться під «особливим контролем» OFAC, щоб не допустити використання платіжної системи для обходу санкцій проти росії.
Банки Казахстану мають право приймати платежі, перекази за картками «Мир», а також видавати готівку в банкоматах приватним особам. Рішення щодо підключення до «Миру» банки можуть ухвалювати самостійно, виходячи з власних оцінок ризику.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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