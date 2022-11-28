російська платіжна система «Мир»: які країни відмовилися, а які – ще користуються — Finance.ua

російська платіжна система «Мир»: які країни відмовилися, а які – ще користуються Сьогодні 09:48 — Фінтех і Картки

російська платіжна система «Мир»: які країни відмовилися, а які – ще користуються

Після повномасштабного вторгнення в Україну проти росії було запроваджено жорсткі санкції, у тому числі в банківській сфері. Ще навесні в країні перестали працювати міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard, і росія перейшла на свою систему «Мир». До неї також підключилися і нечисленні союзники рф. Але, як констатувало агентство Bloomberg, спроби росії створити свою альтернативу Visa та Mastercard зазнали краху: через ризик потрапляння під вторинні санкції США країни одна за одною відмовляють підтримувати російський «Мир».

Про це пише портал «Слово і діло».

За останні кілька місяців обслуговувати банківські операції через систему «Мир» припинили у В’єтнамі, Казахстані, Туреччині та Узбекистані.

У Туреччині ще у вересні обслуговувати клієнтів «Миру» припинили приватні банки Isbank та Denizbank, а також державні Ziraat Bank, Vakifbank та Halkbank.

Слідом за Туреччиною від «Миру» відмовився Казахстан. У національному банку країни заявили, що на законодавчому рівні немає обмеження щодо прийому цих карток, але банки самі приймають рішення щодо операційної та фінансової діяльності, а також встановлення відносин із платіжними системами.

У листопаді Узбекистан ухвалив рішення не працювати з російською платіжною системою через супутні ризики. Побоюючись американських санкцій, роботу із системою припинив В’єтнам.

Навесні Шрі-Ланка говорила, що може визнати російську платіжну систему, але вже у жовтні передумала через можливі санкції.

У Киргизстані систему «Мир» з «технічних причин» перестала обслуговувати частину банків. З цієї ж причини перестав обслуговувати карти «Мир» один із найбільших банків Таджикистану «Душанбе сіті банк». Частково працює система у Південній Кореї.

Досі користуються російською системою білорусь, Вірменія, а також невизнані держави.

Інфографіка: «Слово і діло»

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