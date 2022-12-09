Уряд пропонує санкції до 6 тисяч осіб та компаній в росії (інфографіка) — Finance.ua
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Уряд пропонує санкції до 6 тисяч осіб та компаній в росії (інфографіка)

Казна та Політика
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Зараз в Україні запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з рф. В Мінекономіки повідомили, що на розгляд РНБОУ вже спрямовані пропозиції запровадження санкцій до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб з росії.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовані і рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб. Такими є проміжні результати роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики за 100 днів», — сказано в повідомленні.
На думку міністра економіки Юлії Свириденко, набрані темпи дозволять виконати завдання Президента України Володимира Зеленського щодо посилення санкційного тиску на агресора.
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За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а Президент України своїми указами ввів в дію санкції проти 3117 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб. Попередньо ухвалені санкції були опрацьовані МРГ та рекомендовані до розгляду РНБОУ.
Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції:
  • діти та родичі володимира путіна та Сергія Лаврова, відомий як «гаманець путіна» бізнесмен Сергій Ролдугін;
  • вище політичне та військове керівництво росії та білорусі. Зокрема, командувач Об’єднаного угрупування військ в Україні Сергій Суровікін та «маріупольський м’ясник» Михайло Мізінцев, міністр оборони республіки білорусь. Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки республіки білорусь Олександр Вольфович;
  • російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення — Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук і т.д. — всього 256 осіб;
  • духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін та ін.
  • представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим, колаборанти і т.д.
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Серед юридичних осіб:
  • банки, зокрема «Альфа-Банк» (росія), компанії, пов’язані зі «Сбербанком росії», «ВТБ Банком»;
  • підприємства видобувної галузі та переробки, металургії і т.ін., зокрема «Алроса», «Татнєфть» та «Татойл», підприємства групи «Лукойл»;
  • транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії тощо;
  • підприємства ВПК і т.д.
Окрім того розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо:
  • понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери і т.ін;
  • понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв і т.д.
  • понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки

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За матеріалами:
Finance.ua
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