Уряд пропонує санкції до 6 тисяч осіб та компаній в росії (інфографіка) — Finance.ua

Уряд пропонує санкції до 6 тисяч осіб та компаній в росії (інфографіка) Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Зараз в Україні запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з рф. В Мінекономіки повідомили, що на розгляд РНБОУ вже спрямовані пропозиції запровадження санкцій до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб з росії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовані і рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб. Такими є проміжні результати роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики за 100 днів», — сказано в повідомленні.

На думку міністра економіки Юлії Свириденко, набрані темпи дозволять виконати завдання Президента України Володимира Зеленського щодо посилення санкційного тиску на агресора.

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За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а Президент України своїми указами ввів в дію санкції проти 3117 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб. Попередньо ухвалені санкції були опрацьовані МРГ та рекомендовані до розгляду РНБОУ.

Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції:

діти та родичі володимира путіна та Сергія Лаврова, відомий як «гаманець путіна» бізнесмен Сергій Ролдугін;

вище політичне та військове керівництво росії та білорусі. Зокрема, командувач Об’єднаного угрупування військ в Україні Сергій Суровікін та «маріупольський м’ясник» Михайло Мізінцев, міністр оборони республіки білорусь. Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки республіки білорусь Олександр Вольфович;

російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення — Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук і т.д. — всього 256 осіб;

духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін та ін.

представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим, колаборанти і т.д.

Серед юридичних осіб:

банки, зокрема «Альфа-Банк» (росія), компанії, пов’язані зі «Сбербанком росії», «ВТБ Банком»;

підприємства видобувної галузі та переробки, металургії і т.ін., зокрема «Алроса», «Татнєфть» та «Татойл», підприємства групи «Лукойл»;

транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії тощо;

підприємства ВПК і т.д.

Окрім того розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо:

понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери і т.ін;

понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв і т.д.

понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.

Інфографіка: Мінекономіки

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