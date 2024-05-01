Adidas за підсумками першого кварталу повернулася до чистого прибутку — Finance.ua
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Adidas за підсумками першого кварталу повернулася до чистого прибутку

Фондовий ринок
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За січень-березень 2024 року чистий прибуток німецького виробника взуття та спортивного одягу Adidas становив 170 млн євро проти 39 млн євро збитку за той самий період 2023 року — допоміг попит на взуття з лінійок Samba, Gazelle, Spezial і Campus.
Про це пише The Wall Street Journal.
Такий розмір чистого прибутку перевершив очікування аналітиків, які очікували показника в 163,7 млн євро.
При цьому операційний прибуток досяг 336 млн євро проти 60 млн євро у першому кварталі минулого року. А обсяг чистих продажів зріс на 3,5% рік до року — до 5,46 млрд євро.
Продажі в Північній Америці - це другий найбільший ринок для Adidas — скоротилися на 4%, але натомість на 8% вони зросли в Китаї, де компанія планує розвиватися й надалі, збільшуючи інвестиції та «покращуючи ціни», пише Reuters.
Раніше у звіті за 2023 рік Adidas вперше з 1992 року відзвітував про річний чистий збиток — 58 млн євро. Основною причиною став розрив контракту з Каньє Вестом і його брендом Yeezy.
Виробник має намір продати решту запасів продукції Yeezy за «середньою» ціною протягом 2024 року і отримати близько 200 млн євро виручки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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