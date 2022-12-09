ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство — Finance.ua

ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство Сьогодні 13:02 — Світ

ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство

ЄС оприлюднив плани зі збору до €18 млрд на рік у вигляді податку на додану вартість. Це спроба усунути одну з найсерйозніших схем ухилення від сплати податків у Європі.

Про це пише Financial Times.

Пропозиція містить обовʼязкову цифрову звітність компаній, що продають товари через кордони в межах блоку, в режимі реального часу, щоб допомогти владі ловити шахраїв, які заробляють мільярди. Вони імпортують товари з країн ЄС без ПДВ та продають їх із ПДВ в інших частинах блоку, не передаючи податкових надходжень владі.

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Європейська комісія заявила, що перехід на цифрову звітність та електронне виставлення рахунків допоможе скоротити шахрайство з ПДВ на суму до €110 млрд протягом 10 років і знизити адміністративні витрати й витрати на дотримання вимог для трейдерів із ЄС більш ніж на €4 млрд на рік водночас.

Початкові витрати на модернізацію бухгалтерського обліку та ІТ становлять €11 млрд.

За оцінками ЄС, дефіцит податку на додану вартість — різниця між належним та зібраним податком — становив €93 млрд у 2020 році, до того ж щонайменше чверть повʼязана з торгівлею всередині блоку.

Минулого тижня європейські прокурори розкрили схему шахрайства з ПДВ на суму €2,2 млрд, на викриття якої пішло 18 місяців розслідувань у 14 країнах-членах ЄС. Комісія заявила, що було б набагато легше відстежити, якби інформація в режимі реального часу була доступна державам-членам.

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