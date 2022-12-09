ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство

Світ
52
ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство
ЄС готує масштабну реформу ПДВ, щоб унеможливити шахрайство
ЄС оприлюднив плани зі збору до €18 млрд на рік у вигляді податку на додану вартість. Це спроба усунути одну з найсерйозніших схем ухилення від сплати податків у Європі.
Про це пише Financial Times.
Пропозиція містить обовʼязкову цифрову звітність компаній, що продають товари через кордони в межах блоку, в режимі реального часу, щоб допомогти владі ловити шахраїв, які заробляють мільярди. Вони імпортують товари з країн ЄС без ПДВ та продають їх із ПДВ в інших частинах блоку, не передаючи податкових надходжень владі.
Читайте також
Європейська комісія заявила, що перехід на цифрову звітність та електронне виставлення рахунків допоможе скоротити шахрайство з ПДВ на суму до €110 млрд протягом 10 років і знизити адміністративні витрати й витрати на дотримання вимог для трейдерів із ЄС більш ніж на €4 млрд на рік водночас.
Початкові витрати на модернізацію бухгалтерського обліку та ІТ становлять €11 млрд.
Місце для вашої реклами
За оцінками ЄС, дефіцит податку на додану вартість — різниця між належним та зібраним податком — становив €93 млрд у 2020 році, до того ж щонайменше чверть повʼязана з торгівлею всередині блоку.
Минулого тижня європейські прокурори розкрили схему шахрайства з ПДВ на суму €2,2 млрд, на викриття якої пішло 18 місяців розслідувань у 14 країнах-членах ЄС. Комісія заявила, що було б набагато легше відстежити, якби інформація в режимі реального часу була доступна державам-членам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.