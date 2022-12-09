Що буде з курсом долара до кінця 2022 року: прогноз Мінекономіки — Finance.ua

Що буде з курсом долара до кінця 2022 року: прогноз Мінекономіки Сьогодні 15:02 — Валюта

Що буде з курсом долара до кінця 2022 року: прогноз Мінекономіки

У Міністерстві економіки України не прогнозують змін курсу долара найближчим часом, девальвація очікується наступного року.

Про це заявив перший заступник міністра Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії, передає пресслужба міністерства.

Курс долара

«Щодо курсу долара, то ми не прогнозуємо змін до кінця цього року, а у наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти. Але тут все буде залежати від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ. Згідно прогнозу, який закладено в Бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 грн», — повідомив Кудін.

ВВП

Через обстріли енергетичної інфраструктури України з боку рф падіння ВВП у листопаді може скласти 41%, а за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%, але наступного року Уряд прогнозує зростання економіки.

«До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку рф, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%», — заявив Кудін.

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За його словами, на наступний рік Міністерство економіки України свій прогноз поки що не змінювало — він передбачає ріст ВВП в 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

Стан енергосистеми

«Найбільшим ризиком на сьогодні залишається енергетична інфраструктура. Але в цілому економіка України продемонструвала дива адаптації. Адже в лютому-березні мало хто сподівався, що ми закінчимо рік з тими показниками, як зараз. Тоді всі прогнози були куди більш песимістичні», — розповів він.

За його словами, гарна новина в тому, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

Також підприємства добре адаптуються під нові умови планових і аварійних відключень електропостачання — багато хто з виробників переносить робочі зміни на той період, коли є електропостачання.

Інфляція

«Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд», — резюмував Денис Кудін.

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