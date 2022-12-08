НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України та ризики девальвації гривні — Finance.ua

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України та ризики девальвації гривні Сьогодні 21:04 — Валюта

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України та ризики девальвації гривні

Національний банк України констатує покращення ситуації на валютному ринку. Наразі чергової девальвації гривні не очікується.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу.

«На відміну від літніх місяців, перш за все, червня, липня, ситуація на валютному ринку України зараз є суттєво кращою, і ми це бачимо по співвідношенню між попитом та пропозицією», — сказав він.

За його словами, для НБУ важливим індикатором є обсяг інтервенцій центробанку, які в жовтні становили 2 млрд доларів, в листопаді — 1,6 млрд доларів, тоді як в червні НБУ продав 4 млрд доларів для задоволення попиту.

Гелетій також нагадав, що зараз задовільний рівень золотовалютних резервів — 28 млрд доларів.

Водночас він зазначив, що в НБУ усвідомлюють, які дисбаланси створюють фіксація валютного курсу та обмеження на валютному ринку щодо руху капіталу.

«Наразі ми маємо можливість забезпечувати стійкість фіксації курсу і перешкоджаємо накопиченню таких дисбалансів», — сказав заступник голови НБУ.

Гелетій вважає, що девальвація курсу лише обмежено нівелює економічні дисбаланси. За його словами, основні ризики для економіки створює війна.

Довідка Finance.ua:

урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку;

на міжбанківському ринку минулого тижня (28 листопада — 2 грудня) спостерігалося суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, яке було більше, ніж зростання пропозиції;

у листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

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