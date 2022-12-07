Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився — Finance.ua
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Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився

Валюта
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Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився
Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився
На міжбанківському ринку минулого тижня (28 листопада — 2 грудня) спостерігалося суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, яке було більше, ніж зростання пропозиції.
Про це йдеться у публікації члена Ради Національного банку України Богдана Данилишина у Facebook.
«Це потребувало збільшення інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку до 569 млн доларів, що майже на 40% більше, ніж за тиждень до цього», — повідомив він.
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Як зазначив Данилишин, про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні-жовтні 2022 року. Зокрема, попри профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який становив майже 8 млрд доларів, дефіцит зовнішньої торгівля як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень-жовтень 2022 року 10 млрд доларів за торгівлею товарами та 7 млрд доларів — за торгівлею послугами.
«Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів)», — додав він.
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За матеріалами:
Finance.ua
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