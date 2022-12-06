Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль - НБУ — Finance.ua

Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль - НБУ Сьогодні 14:02 — Валюта

Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль - НБУ

У листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

Про це свідчать дані НБУ

При цьому з початку 2022 курс долара на готівковому ринку зріс на 48,3%.

Таблиця: РБК-Україна

За даними НБУ, обсяг продажів банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за місяць 1 370,0 млн доларів. При цьому у населення купили 1 130,4 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 943,3 млн доларів і купили 947,2 млн доларів.

Нагадаємо, Нацбанк наразі не бачить підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважає передчасним.

Довідка Finance.ua:

в інвесткомпанії ICU прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 за долар. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар;

курс долара в Україні в грудні 2022 не підстрибне вище за відмітку 38-39 гривень. Водночас є одразу кілька факторів, що впливатимуть на нього в останній місяць зими. Експерти проаналізували, що буде з доларом до Нового року.



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